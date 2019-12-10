Sarar: 2020’de yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz

10 Aralık 2019

Tülay TAŞKIN

Sarar Şirketler Grubu, iş yaşamında 75 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Temelleri 1944 yılında 12 metrekarelik ‘hazır elbiseci’ dükkanında atılan Sarar Giyim, grubun lokomotif şirketi. Adı erkek giyim ile özdeşleşen Sarar Giyim dışında grubun ev tekstilinden, turizme, sigortaya, akaryakıt işletmeciliğine uzanan geniş bir faaliyet ağı bulunuyor. Sarar Şirketler Grubu’nun adı son dönemde Sarar Giyim üzerinden kamuoyunun önüne sıklıkla geldi. Şirkette işçi azaltımına gidileceği yönünde çalışanlarına gönderdiği şirket içi yazışması kamuoyuna yansıyan Cemalettin Sarar ile mevcut durumu ve gelecek planlarını değerlendirdik. Cemalettin Sarar, öncelikle ekonomik kriz yaşadıkları yönünde çıkan söylentilere tepki gösterdi. Grup olarak 5 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Sarar, gerekli gördükleri yatırımları yapmaya devam ettiklerini, ihtiyaç olan bölgelerde mağazalar açtıklarını, üretim tesislerinde gerekli olan teknolojik yatırımları sürdürdüklerini açıkladı.

Türkiye’nin periyodik aralıklarla krizli dönemlerden geçtiğini hatırlatan Cemalettin Sarar, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklarda grup olarak her zaman tedbirler aldık. Aldığımız tedbirler sayesinde de 75 yıldır Türkiye’nin erkek konfeksiyon konusunda en eski ve ilk markası olarak üretimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. Bu tedbirler sürdürülebilir olmanın ve verimli büyümenin gereğidir. Sarar, sadece erkek giyim üreten bir marka değil, enerjiden turizme, otomotivden tekstile kadar birçok alanda faaliyet gösteren ve yüzde 80’ı kadın, 5 bin kişiye istihdam sağlayan bir gruptur” dedi.

Yeni stratejiler oluşturduk

Sarar Grubu’nun tamamı Eskişehir’de kurulu tekstil ve hazır giyim alanında beş fabrikada üretim yaptığını belirten Cemalettin Sarar, Eskişehir’de dört bin çalışan ile 81 şehirde 160 noktada binden fazla mağaza çalışanıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini açıkladı. Sarar, 1944 yılında kurulan Sarar’ın, bugün dünyanın beş kıtasında, 58 ülkede Türkiye’nin ismini duyurduğunu ifade ederek, “Kurulduğumuz günden bugüne, Sarar Grubu olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak hedefiyle ülkenin ve sektörün koşullarına uygun kararlar aldık, yatırımlar yaptık ve stratejiler oluşturduk” dedi.

Hem kendi markalarına, hem de dünyanın önde gelen markalarına üretim yaptıklarını belirten Sarar, “Şirket olarak uluslararası kural ve standartlara uygun üretimi sürdürmeye ve çalışan haklarına saygılı olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar sektörümüze ve ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı, 2020 yılında da yeni yatırımlarımıza devam ederek büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

İHRACATÇIYA ENERJİ İNDİRİMİ YAPILMALI



Devletin üretim yapan ihracatçı firmaları desteklemesi gerektiğinin altını çizen Cemalettin Sarar, “Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ile işçilik maliyetlerinin yüksekliği üretici firmaların maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Devlet, üretici firmalara sahip çıkarak, üretimde kullanılan doğalgaz ve enerjide indirim sağlamalı, asgari ücretten vergi almamalıdır” dedi.

Üretim kalemlerinde fiyat artışı sürüyor

Tüketicilerin alım gücünün azaldığına işaret eden Sarar, iç piyasada bir daralma olduğunu belirtti. Sarar, “iç piyasada oluşan ekonomik daralmanın etkisiyle biz ve bizim gibi şirketler yurtdışı yatırımlarını bir kenara bırakıp ekonomik daralmayı minimum hasarla geçiştirme sürecine girdik, bu da ekonomik daralmanın bir sonsuz döngüye girmesine neden oluyor. Piyasada 299 lirayla elbise satan var. Ortalama kalitede bir takım elbisenin maliyeti 500 liraya kadar çıkıyor. Üretim kalemlerine durmadan zam geliyor ama biz aynı zammı müşteriye yansıtamıyoruz. Zarar etmiyoruz ama kar da etmiyoruz, kar marjları çok düştü. Müşteri geliyor 200-300 liralık elbise arıyor ama bizdeki maliyetler pahalı, o fiyatlara inemiyoruz. Marka olarak kendi üretimini kendisi yapan tek firmayız. Artık markalar dışarıya diktirip, markasını koyuyor” dedi.

250 ÇALIŞAN GÖNÜLLÜ AYRILMAK İSTEDİ

Emekliliği gelmiş veya emekli olup çalışmaya devam eden çalışanlarıyla gönüllülük usulü yollarını ayırmak istediklerini belirten Sarar, “500 kişinin çalıştığı CCS fabrikamızda gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlenmesi süreci başlattık. Emekliliği gelmiş, emekli olup çalışan veya özel ailevi durumları olan çalışanlarımıza, tüm özlük haklarının korunacağı konusunda teminat vererek, başvurularını istedik. 130 kişi civarında bir azaltma planlamıştık, 250 kişinin üzerinde çalışan haklarını alarak ayrılmak istediğini belirtti. Tamamen gönüllü, kimi emekliliği gelmiş, kimi emekliyken çalışan, kimi de aile büyüklerine bakan, bazısı da çocuğuna bakacak biri bulamayan çalışanlarımız ayrılmayı talep etti. İhbar ve kıdemlerini tam alacakları için ayrılmak istediler. Kritik görevde olanların ayrılmalarını zaten istemiyoruz ki onlardan da öyle bir talep gelmedi” diye konuştu. Çalışanlarıyla bir aile olduklarını anlatan Sarar, “Benim kendi çocuğum yok ama 5 bin çocuğum var, tüm çalışanlarım benim evladım gibidir. Büyük bir kısmı staj için burada işe başladı, burada evlendi, burada çocuğu oldu, hatta burada torun sahibi olan 25-30 hatta 50 yıllık çalışanlarımız var. Tüm hayatı burada geçmiş, bizim yanımızda büyüyüp, yaş almış çalışanlarımız var. Ben her birini ayrı ayrı tanır, her birine ayrı ayrı değer veririm. Onlar da işini sever, işyerini kollar. Gereğinde de düşünmeden işinden feragat eder” dedi.



TURQUALITY DESTEĞİMİZ SÜRSÜN İSTEDİK, OLMADI

Sarar Giyim olarak 2006 yılından itibaren 10 yıl süreyle Turquality desteği aldıklarını açıklayan Sarar, “2016 yılı itibariyle destek alma süremiz bitti. Ancak bizim halihazırda devam eden yatırımlarımız vardı. Desteğin 5 yıl süreyle daha uzatılmasını talep ettik ancak kabul görmedi. Bizim desteksiz bu kadar yatırımın altından kalkabilmemiz mümkün değildi. Destek devam etmediği için planladığımız yatırımlarımızı yapmadık” dedi. Sarar’ın Eskişehir’de küçük bir terzi atölyesinden doğduğunu anlatan Cemalettin Sarar, “Bugün yüzde 80’i kadınlardan oluşan 5 bin kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Bu rakam bile göz önüne alınırsa ülke ekonomisine sağladığımız desteğin önemi daha net anlaşılır. Giyim sektöründe Türkiye’nin adını yurtdışında yıllardır temsil etmeye çalışıyoruz. Sarar markamızla sürekli büyümeye, bunun için kaynak ayırmaya ve devletimizin Turquality Programı adı altında verdiği desteğin de ivmesiyle ülkemizin adını dünyaya duyurmaya çalıştık. Yurtdışı pozisyonumuzu korumamız ve daha büyük atılımlar yapmamız için devlet desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Turquality gibi desteklerin sağlanması ihracatçı firmalar için çok önemli” diye konuştu.

ESKİŞEHİR’DE OTEL DEVREYE ALINDI , BAZI YATIRIMLAR ZAMANA YAYILDI

Sarar Grubu’nun Eskişehir ile özdeşleşen yatırımlarının yanı sıra İstanbul’da da projeleri bulunuyor. Günde 5 bin adet kadın ceketi üretimi gerçekleştiren Sarar’ın İstanbul Bomonti’de Sarar Kadın Hazır Giyim üretimi devam ediyor. Yanı sıra Beylikdüzü’nde de beş yıldızlı 300 yataklı bir otel inşa ettiklerini ve kaba inşaatı bitirdiklerini anlatan Sarar, Eskişehir’de de butik otel yatırımlarını tamamlayarak hizmete aldıklarını açıkladı. 25 yıl önce özelleştirme kapsamında satın aldıkları ve dünyanın önemli markalarına ev tekstili üretimi yaptıkları Basma Fabrikası’nı, Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımak için yeni bir fabrika kurduklarını açıklayan Sarar, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle biraz temkinli davranıyoruz. Bu yatırımların tamamlanmasını zamana yaydık. Amerika’da 20 olan mağaza sayımızı 9 adede indirdik. Pahalı olan ve 60 bin Euro, 70 bin dolar kira verdiğimiz mağazalarımızı kapattık. Ancak bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de gerek gördüğümüz yerlerde mağaza açmaya devam ediyoruz” dedi.