Saray Bosna'ya Türk yatırımcı daveti
“Bosna-Hersek'in AB hikayesinin Türk yatırımcılar için fırsat olduğunu ifade eden Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç, şu anda 10 sırada olan Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti.
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