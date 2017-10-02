Sarıeroğlu: İş dünyası çok hızlı bir evrim geçiriyor

02 Ekim 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 10'uncu bölgesel toplantısı açılışında değerlendirmelerde bulundu.

ILO'nun 2019'da kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacak olması nedeniyle, toplantının aynı zamanda ILO'nun ilk yüzyılında gerçekleştireceği son 'Avrupa Bölgesel Toplantısı' olma ayrıcalığını ve özelliğini de taşımakta olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Bölgede mukim ülkelerin çalışma hayatının en üst düzeydeki sorumlularını bir araya getiren bu toplantı vesilesiyle, ILO üçlü yapısının bir gereği ve özelliği olarak, sosyal ortaklarımızın küresel istihdam ve iş gücü piyasası gündeminde yer alan öncelikli konulara ilişkin görüş ve önerilerini de ilk ağızdan dinleme ve bunları karşılıklı değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu toplantıyı son derece önemli kılan bir başka husus da, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2019 yılına giden süreçte 'İşin Geleceği İnisiyatifi'ne bölgemizin bir bütün olarak güçlü bir katkı sağlayabileceği bir platform imkânı sunmasıdır" dedi.

"İş dünyası hızlı bir evrim geçiriyor"

Sözlerine, "Zira sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlayarak, tam ve üretici istihdamı ve insana yakışır işleri temin etmek, bölge ülkeleri olarak hepimizin ortak arzusu ve hedefidir" diyerek devam eden Bakan Sarıeroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, işçi, işveren ve hükümet arasında geniş katılımlı ve sürekli bir sosyal diyalogun sağlanmasını temin eden bu toplantıların, 2030 gündeminin başarıya ulaşması için de önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Sayın Genel Direktör tarafından sunulan Avrupa ve Orta Asya'da iş gücü piyasası eğilimlerini, ekonomik büyüme ve artmakta olan zorluklar, çalışma hayatı ve insana yakışır işler noktasındaki zorluklar, sosyal koruma ve iş güvenliği ve sağlığı, gençlere ve kadınlara yönelik istihdam politikaları ve programlar, sosyal diyalog gibi iş gücü piyasasına yönelik mevcut durumu ortaya koyan ve oldukça önemli tespitlerde bulunan raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu raporda ifade edildiği üzere, demografik değişim, küreselleşme, teknolojik ilerleme ve iklim değişikliği gibi faktörler tarafından yönlendirilen iş dünyası çok hızlı bir evrim geçirmektedir. Bu itibarla, bölgede yaşamlarını sürdüren insanlarımız günlük çalışma yaşamlarını etkileyen tüm bu devasa gelişmelerden endişe duymaktadırlar."

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Raporda alt-bölgesel farklılıklara rağmen, bölge genelinde istihdamın yavaş yavaş tekrar yükselme eğilimine girdiğini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Bazı bölge ülkelerinde, gençler de dâhil olmak üzere, işsizlik oranları tarihinin en düşük seviyelerinde seyretmektedir. Ancak, bölgede işsizlik oranları düşerken, iş gücüne katılımda da aynı şekilde düşüş yaşanmaktadır. Bölgemizde istihdam anlamında olumlu ve güçlü ilerlemeler olmasına rağmen, iş gücü piyasasına katılım, işsizlik, yarı zamanlı istihdam ve gelir seviyeleri göz önüne alındığında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri maalesef halen yaygın bir halde seyretmektedir" dedi.

"İşsizlik oranımız halen arzu ettiğimiz seviyenin üzerinde"

Son yüzyılda yaşanan en büyük küresel krizlerden sayılan 2008 mali krizi, önce küresel ekonomide daralmaya ve ardından iş gücü piyasalarında artan işsizlik ve özellikle dezavantajlı grupların kırılgan istihdam koşullarıyla karşılaşmalarına sebep olduğunu bildiren Bakan Sarıeroğlu, "Küreselleşme ve ekonomimizin diğer ülke ekonomileri ile bütünleşmiş yapısı, ülkemizin de yaşanan finansal krizden etkilenmesine yol açmış ancak siyasi istikrar ve her alanda uygulanan etkili politikalar sayesinde ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansımız önemli ölçüde devam etmiştir. Nitekim 2008 yılında yüzde 10 olan işsizlik oranımız, 2009 yılında yüzde 13'e yükselmiş olmasına rağmen, Haziran 2017 itibariyle yüzde 10.2'ye gerilemiştir. Bu oranla her ne kadar kriz öncesi seviyeye dönmüş olsak da işsizlik oranımız halen arzu ettiğimiz seviyenin üzerindedir" dedi.

Programlardan 800 bin işsiz yararlanacak

2017 başında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında yıl sonuna kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini karşılayarak destek sağlanacağını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "2017 yılı sonuna kadar Aktif İş gücü Programları kapsamında uyguladığımız işbaşı eğitim, mesleki eğitim, girişimcilik ve toplum yararına programlardan toplam 800 bin işsizin faydalanmasını hedefliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.