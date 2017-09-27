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Sarıeroğlu: Taşeron düzenlemesi için çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek,  "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu: Taşeron düzenlemesi için çalışıyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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