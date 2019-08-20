Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor
Otomotiv devlerine kalıp ve preslenmiş sac mamuller üreten Sarıgözoğlu, sektörde 3 kuşaktır süren mücadelelerinin meyvelerini yurtdışında yapacağı yatırımlarla toplayacak.
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