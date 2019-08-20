ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor

Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor

Otomotiv devlerine kalıp ve preslenmiş sac mamuller üreten Sarıgözoğlu, sektörde 3 kuşaktır süren mücadelelerinin meyvelerini yurtdışında yapacağı yatırımlarla toplayacak.

Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap