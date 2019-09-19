Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira
Marka haline gelen ve coğrafi işaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının kilosu Taşköprü’de 35-40 lira, tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor.
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