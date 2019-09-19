ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira

Marka haline gelen ve coğrafi işaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının kilosu Taşköprü’de 35-40 lira, tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor.

Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap