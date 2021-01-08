Sarıyer Belediyesi yemek hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sarıyer Belediyesi, 2021 Yılı Gündüz Bakım Evleri Yemek Hizmeti Alımı için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıyor. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak olup ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Son teklif verme tarih ve saati 1 Şubat 2021 10:30 olarak belirlendi. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız