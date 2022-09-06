Şarj istasyon ruhsatı için son tarih belli oldu

Elektrikli araçlara enerji temini amacıyla şarj ağı lisansı alan işletmeciler, şarj ağına istasyon eklemek için ruhsat başvurusunu en geç Temmuz 2023 sonuna kadar yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve şarj hizmeti yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) yönetmeliğiyle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ya sunulması zorunlu tutuldu.