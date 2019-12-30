Sasa, 1 milyar dolarlık yatırımı 2020 ilk yarıda tamamlayacak

30 Aralık 2019

Mustafa Kemal ÇOLAK

Adana merkezli Sasa Polyester’in dev yatırım hamlesi tüm hızı ile sürüyor. 2016 sonunda 3 ana koldan başlatılan yatırımların ilk fazı, geçtiğimiz aylarda tamamlanırken, sıfırdan projelendirilen poy-tekstüre ve şişe cipsi yatırımları 2020’nin ilk yarısında faaliyete geçirilecek.

Sabancı Holding’in köklü sanayi şirketlerinden biri iken 4 yıl önce Erdemoğlu Holding tarafından satın alınan Sasa Polyester için toplam 1 milyar dolarlık yatırım planlaması yapıldı. 2016’nın sonunda başlayanyatırımlardan, elyaf üretim tesisinde 750 ton/gün olan kapasite, bin 50 ton artırılarak, 1.8 bin/gün’e çıkarıldı. Sasa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Şeker, 250 milyon dolar bedelli yeni yatırım ile Türkiye’nin bu alandaki 150 milyon dolarlık ithalatının önüne geçtiklerini dile getiriyor. Şeker, “Geçen aylarda devreye giren yeni yatırımlarımız ile bu alanda Türkiye’nin ihtiyacının tamamına karşılık veriyoruz” diyor.

Sasa'nın yatırımları arasında sıfırdan kurulan tesisler öne çıkıyor. Bunlardan biri de olan poy ve tekstüre alanında 400 milyon doları bulan yatırım, 2020’nin Haziran ayında tamamlanacak. Korteks’in de faaliyet yürüttüğü bu alanın en büyük üreticisi olacak Sasa, Türkiye’de ithalat yolu ile gelen 500 milyon dolarlık mamülün yerlileşmesine katkı sunacak.

ÜST YÖNETİM SASA BÜNYESİNDEN OLUŞTU



Sasa’nın Erdemoğlu Holding’e satışının üzerinden 4 yıl geçti. İlk yıl tamamen şirketi tanıdıklarını ve hiçbir ciddi karar almadıklarını dile getiren Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Rahatlıkla ifade edeyim. Sasa’ya dışarıdan yalnızca ben ve genel müdür Mehmet Şeker geldik. Üst yönetim tamamen Sasa kültürünü bilen, alttan gelen çalışanlardan oluşturuldu. Taşeronların tamamını bünyemize aldık. Sasa’da çalışan Adana piyasasının yüzde 30 daha yüksek maaş ortalaması ile çalışır. Biz gelirken iki olan sendika, tek sendika olarak Sasa’da faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Sasa’nın sıfırdan başlattığı bir diğer üretim konusu da şişe cips’i alanında yürütülüyor. Plastik şişe cips’e ilk yatırımı gerçekleştiren Sasa, cam şişe cipsi alanına 100 milyon dolar yatırım yapıyor. Önümüzdeki Nisan ayında tamamlanacak yatırım ile günlük 800 ton ürün pazara sunulacak. Yeni tesis ile ithalat önlenecek, yanı sıra dev gruplara ihracatın da önü açılacak.

Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımlarında özkaynak ve finans kaynaklarının imkanlarını belli oranlarda kullandıklarını belirterek, “Erdemoğlu’nun şirketleri hep güçlüdür. Karlar, ağırlıklı yatırımlara aktarılır, şirket kasasında kalır. Sasa da da temettü dağıtma konusuna çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Temettülerde yatırım öncelikli bir statejimiz var” dedi.

Sasa Polyester, yan haberimizde ayrıntılarını görebileceğiniz gibi önemli yatırım planlarını art arda devreye alıyor. Tüm yatırımlar devreye girdiğinde ABD dahil, tüm Avrupa ve Hindistan’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyanın alanındaki en büyük kuruluşu olacak. Erdemoğlu Holding, Sasa’da bir taraftan ürün çeşidini artırıp, sıfırdan yatırımlara soyunurken, diğer yandan çok değerli bir yatırım için de hazırlık yürütüyor. Kamuoyunun ilk kez iki yıl önce gazetemiz yazarı Vahap Munyar’ın (19 Haziran 2017-Hürriyet) yazısından öğrendiği, Erdemoğlu’nun Sasa’ya hammadde sağlayacak dev üretim tesisi projesi, global endüstride dinamikleri değiştirecek bir yapıya sahip. Adana Yumurtalık’ta MEG ve PTA üretimi öncelikliklendirilerek gerçekleştirilmesi planlanan projenin toplam yatırım tutarı 11.8 milyar doları buluyor. Daha önce Çalık Grubu’na tahsis edilen 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi için, bakanlığın yönlendirmesi ile ÇED raporu sürecini başlattıklarını dile getiren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, iki hafta önce ÇED raporunu aldıklarını söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan arazi tahsisi için izin beklediklerini söyleyen Erdemoğlu, “Türkiye üretimini yapacağımız hammadde için her yıl milyarlarca dolar ithalat gerçekleştiriyor. Arazi temininden sonra yatırıma hemen başlayabiliriz. İster tahsis, ister özelleştirme yolu ile Yumurtalık'taki arazinin temininden sonra ülkemiz adına en büyük projelerden birini hemen başlatabiliriz” dedi.

Neden kritik yatırım?

Yumurtalık’ta hammadde üretimine geçtiklerinde en büyük müşterisinin çok yakınındaki Sasa olacağını belirten Erdemoğlu, şöyle konuşuyor: “Yatırım ile Türkiye’nin 5 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Mamüle dönüştürülüp ihraç edildiğinde 12-15 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Afrika, Ortadoğu, Rusya yanı sıra Avrupa üretim üssü olacağız. Bu olunca bölgemizin 60 milyar dolarlık ithalatının 30 milyar dolarlık payına talibiz. Yumurtalık ile pazara ucuz ve nitelikli hammadde garantisi vereceğiz. Ardımızdan milyarlarca dolarlık, yüzbinlerce istihdam yaratacak peş peşe yeni yatırımlar olacaktır”