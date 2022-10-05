SASAD Başkanı Osman Okyay: Savunmada 2022 ihracatı 4 milyar doları aşacak

Mehmet KAYA-ANKARA

Zirvede konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’nin 15,5 milyar dolar ile dünyada en fazla savunma harcaması yapan ülkeler arasında 18. sırada bulunduğunu söyledi. Özdebir, toplamda 60 milyar dolarlık 800 projenin yürütüldüğü sektörde, yıllık cironun 10 milyar doların üzerine, ihracat birim fiyatının ise 70 dolara ulaştığını ifade etti.

Ankara’nın savunma ve havacılık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten ASO Başkanı Özdebir, savunma ve lojistik alanında daha fazla rol üstlenmek istediğine değinerek, “TSK envanterindeki bütün araç, gereç ve platformlar; neler varsa bunların lojistiğinin özel sektöre açılması verimlilik ve teknolojinin yayılması açısından büyük değer taşıyacağına inanıyorum. Askeri fabrika ve tesislerdeki bakım onarım lojistik hizmetleri sivil sektöre açılmalıdır” dedi.

Riskleri öngörmeliyiz

SASAD Başkanı Osman Okyay da konuşmasında, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2021’de 3.2 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu yıl 4 milyar doları geçileceği tahminin ettiklerini söyledi. Okyay, Türkiye için tedarik kesintileri ve ambargo gibi risklerin de bulunduğunu vurgulayarak, “Ülke ve sanayi olarak, değişen bu konjonktürde kendimizi doğru şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Bir de var olan altyapıların göreve hazırlık kabiliyetleri üzerinden konuyu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle dış yaptırımlar, tedarik zincirlerindeki kesintiler, yüksek teknolojiye dayalı kritik platformların harbe hazırlığını riske atabiliyor. Askeri lojistiğin sağlıklı bir biçimde sürekliliğini sağlamak için, planlarımızda bu riskleri de öngörmemiz gerekiyor” dedi.