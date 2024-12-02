SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu Forbes listesinde neden geriledi?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Forbes dergisinin Türkiye’nin En Zenginleri listesinde 5,3 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer alıyordu.

Forbes’in güncel rakamlarına göre; İbrahim Erdemoğlu’nun serveti SASA hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle 2,2 milyar dolara geriledi. SASA’nın patronu Türkiye’nin en zenginleri listesinde 10’uncu sırada yer aldı.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 1962 yılında Adıyaman Besni’de doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamayan Erdemoğlu, üniversite eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı.

İş hayatına 1983 yılında adım atan Erdemoğlu, 1998 yılında bugün parça halı sektöründe dünya çapında lider olan Merinos Halı’yı kurdu.

İbrahim Erdemoğlu 2015’te kendisini Türkiye’nin zirvesine taşıyan Sasa Polyester’in yüzde 51’lik hissesini Sabancı Holding’den satın aldı.

SASA, polyester elyaf, filament ve polyester bazlı polimerler alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Zorunlu pay alım teklifi sonrası, Ağustos 2015 itibarıyla Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş.'deki hissesi yüzde 84,80’e yükseldi.