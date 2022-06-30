Satılabilir linyit üretimi aylık bazda yüzde 10,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 609 bin 587 ton, taş kömürü kokunda 390 bin 886 ton ve taş kömüründe 127 bin 792 ton oldu.

Linyitte satılabilir üretim nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 662 bin 967 ton, taş kömüründe 2 milyon 152 bin 317 ton ve taş kömürü kokunda 501 bin 563 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, nisanda taş kömürü teslimatının yüzde 45,8'i termik santrallere, yüzde 31,9'u kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,9'u termik santrallere ve yüzde 11,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,1 ile demir-çelik sanayisine yapıldı. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı nisanda yüzde 99,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 77,9, taş kömüründe yüzde 5,9 olarak belirlendi.