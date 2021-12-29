Satılabilir linyit üretimi ekimde yüzde 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 905 bin 582 ton, taş kömürü kokunda 406 bin 436 ton ve taş kömüründe 108 bin 33 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim ekimde bir önceki aya göre yüzde 6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 82 bin 188 ton, taş kömüründe 2 milyon 338 bin 114 ton ve taş kömürü kokunda 490 bin 800 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ekimde taş kömürü teslimatının yüzde 37,7'si termik santrallere, yüzde 20,3'ü kok tesislerine, yüzde 13,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78,4'ü termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ekimde yüzde 97,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 82,8, taş kömüründe yüzde 4,6 olarak belirlendi.