Satın alma-birleşmelerde ihracatçı şirketler öne çıkacak
Dünya Gazetesi olarak 2020 satın alma&birleşme gündemine ilişkin düzenlediğimiz ankete göre yeni yılda ihracatçı yönü kuvvetli şirketler satış masasında daha çok öne çıkacak. Teknoloji ve enerjinin yanı sıra imalat sektörlerine ilgi yüksek olacak.
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