Satınalma profesyonelleri, İstanbul'da buluştu

16 Kasım 2019

Çalıştıkları şirketlerde aldıkları kararlar ile 50 milyar dolarlık satın alma gerçekleştiren satınalma profesyonelleri, TÜSAYDER tarafından İstanbul’da düzenlenen, “Global Başarılar Yerelde Başlar” ve “Yerli ve Milli-Karlı ve Verimli” sloganlarına sahip, 9. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde (STZ’19) bir araya geldi.

TÜSAYDER Başkanı Murat Altun, “Global Başarıların Yerelde Başlar” sloganından da anlaşılacağı üzere, yerliliğin ve milliliğin her zirvede olduğu gibi bu yıl da önemli konular arasında yer aldığını belirtti.

Altun, içerisinde bulunulan sıkıntılı günlerde yerli ve milli üretimin desteklenmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, tedarikçilerin yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmanın, desteklemenin ve ortak projeler geliştirmenin hem işletmeler hem de Türkiye için oldukça önemli bir konu olduğuna değindi.

Satın alma yöneticilerinin dijitalleşmeyle birlikte en önemli işleri arasında yerini alacak olan tedarikçi geliştirme stratejilerinin, yerli ve milli satın alma için büyük bir öneme sahip olduğunu aktaran Altun, doğru kalitenin üretilmesi ve uzun soluklu değer yaratan projelerin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Altun, zirvede en iyi yerlileştirme ödülünü de sahibine teslim edeceklerini kaydederek, “Ümit ederim ki bu proje küçük bir kıvılcım yakarak hepimizin uyanmasına vesile olur. TÜSAYDER olarak kendi imkanlarımızla yerli ve milli satın alma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.

Endüstri 4.0’la birlikte birçok meslek değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

“Bazı meslekler Endüstri 4.0 ile bazı meslekler yok oluyor ve yerini yeni meslek dallarına bırakıyor. Daha önce ismini dahi duymadığımız birçok yeni meslek dallarıyla karşı karşıyayız. İlerleyen süreçte, daha birçok yeni meslek duyacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bugün aynı zaman da satın alma mesleğinin geleceğini de konuşuyor olacağız. Zirveden çıkacak sonuçların mesleğimizin geleceği açısından anahtar rol oynayacağını düşünüyorum.”

Altun, buradan çıkacak sonuçları en ince ayrıntısına kadar değerlendirip gelecek dönem için yol haritasını belirleyeceklerini belirterek, meslek standartlarını revize ederken bu zirveler sayesinde vizyoner bir bakışla hazırlıklar yapacaklarını aktardı.

Mesleklerin bir dönüşüm içerisinde olduğuna işaret eden Altun, “Geleceğe yön vermeli ve mesleğimizi gelecekte daha saygın bir meslek haline getirmeliyiz. Sizlerden bu kapsamda ülkemizin ilk ve en büyük sivil toplum örgütü olan TÜSAYDER’e bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada desteklerinizi sağlamanızı önemle rica ediyorum. Bir olursak, beraber olursak daha güçlü olur ve mesleğimizin gelişimini daha hızlı sağlarız.” diye konuştu.

"Satın alma ve tedarik zinciri mesleğini küresel olarak tanıtmaya çalışıyoruz"

Uluslararası Satınalma ve Tedarik Yönetimi Federasyonu (IFPSM) Üst Yöneticisi Marrku Ilmari Ossian Henttinen ise IFPSM’in 1973 yılında kurulduğunu ve IFPSM üyesi olan iştirakçiler arasında tedarik zincirinin kapsamının tam olduğunu aktardı.

Henttinen, IFPSM’in iki odak alanına sahip olduğunu dile getirerek, satın alma ve tedarik zinciri mesleğini küresel olarak tanıtmaya çalıştıklarını ve gençleri mesleğe ve aynı zamanda satınalma ve tedarik zinciri yönetimi derneklerinin çalışmalarına çekmek istediklerini belirtti.

Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi derneklerinin aynı zamanda satın alma ve tedarik zinciri mesleğinin ulusal ve yerel destekçileri olduğuna işaret eden Henttinen, “Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi dernekleri aynı zamanda eğitim ve öğretim gibi hizmetler sunuyorlar. Ulusal birlik için şemsiye bir kuruluş olan dernekler çalışmaları yöneterek ve birbirlerinden en iyi uygulamaları öğreterek için mesleği teşvik etmektedirler. Bu gerçekten önemlidir. IFPSM ayrıca sertifikalara sahip. Bu tür global standartlar, öğrenme programlarını belirli bir düzeyde değerlendirmek ve nitelemek amacıyla enstitüler ve üniversiteler içindir.” değerlendirmelerinde bulundu.