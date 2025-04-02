Satış mı, yasak mı? Trump, TikTok için nihai kararı veriyor!

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’deki geleceğini belirlemek için kritik bir toplantı düzenliyor. Çinli şirket ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un 5 Nisan’a kadar ABD’li bir alıcı bulması ya da yasaklanması gerektiği yönündeki kararın ardından Beyaz Saray, nihai teklifi değerlendirmek üzere Oval Ofis’te üst düzey bir zirve yapacak.

CNBC-e'nin haberine göre; Reuters’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın katılacağını doğruladı. CBS News’un haberine göre, Beyaz Saray, süreci yakından izleyerek yatırım bankası gibi hareket ediyor ve satış görüşmelerini yönlendiriyor.

TikTok’un ABD operasyonları için kıyasıya rekabet

Özel sermaye şirketi Blackstone, ByteDance’in Çinli olmayan yatırımcılarıyla birlikte TikTok’un ABD operasyonlarını devralmak için yeni bir teklif üzerinde çalışıyor. Susquehanna International Group ve General Atlantic gibi dev yatırım şirketlerinin de bu gruba destek verdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz de TikTok’a yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor. Financial Times’a göre Trump’ın desteklediği bu hamle, uygulamanın kontrolünün tamamen ABD’ye geçmesini sağlamak amacı taşıyor.

Oracle liderliğinde yatırımcı grubu güçleniyor

Silikon Vadisi'ndeki Trump destekçilerinden biri olan Marc Andreessen, Oracle ve diğer Amerikalı yatırımcılarla birlikte ByteDance’in Çinli hissedarlarını devre dışı bırakacak bir yatırım planı hazırlıyor. Reuters’ın haberine göre, Blackstone da TikTok’un ABD operasyonlarına küçük bir azınlık yatırımı yapmayı değerlendiriyor.

Beyaz Saray, TikTok’un satış sürecine doğrudan müdahil olurken, Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada dört farklı grupla görüşmeler yapıldığını ancak isim veremeyeceğini belirtmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance’in satış sürecini yönlendirdiği ve TikTok’un el değiştirme sürecinde Beyaz Saray’ın etkin bir rol oynadığı ifade ediliyor.