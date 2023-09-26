Satışa çıkan Beşiktaş Token’lar saniyeler içinde tükendi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Paribu CEO'su Yasin Oral, Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu iş birliğiyle hayata geçen “Beşiktaş Token”ın tanıtım programına katıldı.

Beşiktaş Token Ne İşe Yarar?

Beşiktaş Token, sahiplerine kulüple ilgili birçok konuda karar verme yetkisi tanıyacak bir fan token. İlk aşamada kulübün yüksek bir sermaye elde etmesini sağlayacak token, aynı zamanda hem bir yatırım aracı olabilecek, hem de herkes cüzdanında tuttuğu $BJK tokenlarla çeşitli konularda oy hakkına sahip olabilecek.

Takım ve taraftarlar arasındaki etkileşimi iyileştirmeyi amaçlayan token, taraftarlara aşağıdaki gibi imkanlar sağlayabilir:

Antrenman ziyareti

VIP maç biletleri

Stadyum turu

İmzalı forma

Avrupa deplasmanlarına seyahat

Sporcular, teknik heyet ve yönetim ile tanışma imkanı

Özel taraftar ürünleri