Satışlar düştü... Starbucks, tartışmalı içeceğinden vazgeçti

Starbucks, kaybettiği müşterilerini yeniden kazanmak için menüsünü değiştireceğine söz vermişti. Bu açıklamadan sadece bir hafta sonra tartışmalara neden olan zeytinyağlı kahvenin Kanada ve ABD'deki menülerden çıkarılacağı öğrenildi.

Bazı ülkelerde serinin satışı devam edecek

Oleato isimli zeytinyağlı kahve serisi İtalya, Japonya ve Çin'deki bazı satış noktalarında satılmaya devam edecek.

Yeni CEO'nun stratejesi

Starbucks sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar Brian Niccol'un CEO görevini üstlenmesinden önce alınmış olsa da, içecekleri kaldırma kararı onun menümüzü sadeleştirme stratejisiyle örtüşüyor." dedi.

Daha önce Meksika yemekleri zinciri Chipotle'nin başkanlığını yürüten Niccol, Starbucks'ın 'aşırı karmaşık' menüsünü basitleştireceğine söz vermişti.Niccol'un açıklamaları, Starbucks'ın küresel satışlarının temmuz-tylül ayları arasında bir önceki yıla göre %7 düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

Starbucks'ın kurucusunun fikriydi

Starbucks, ilk olarak İtalya'da satışa sunulan Oleato içeceklerini bir yıldan kısa bir süre önce Kuzey Amerika genelinde satışa sunmuştu. Ürün buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütünden oluşuyordu. Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz tarafından yaratılmışlardı.

Tartışmalara neden oldu

Ancak zeytinyağlı kahve müşterilerden karışık tepkiler aldı. Bazı müşteriler ürünün mide ağrısı ve bağırsak problemlerine neden olduğundan şikayetçiydi.