Satışta rekor, erişimde gerileme! Otomobil satışları nüfusa yansımadı: Her 1000 kişiden sadece...

Türkiye'de otomobil satışlarında rekor kırılmasına rağmen, kişi başına düşen otomobil alımı açısından Avrupa ülkeleri arasında sonlarda yer alıyor.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de 605.639 yeni otomobil satıldı. Ancak bu satış rakamı, Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusuna oranlandığında her 1000 kişiye sadece 7,1 otomobil düşüyor.

Avrupa Birliği ortalamasının 15,1 adet olduğu bir ortamda Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Letonya gibi ülkelerin önünde yer alsa da, pek çok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı. Bu durum, Türkiye’de otomobil satışlarının nüfusa oranla oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor.

Lüksemburg zirvede, Türkiye sondan dördüncü

Lüksemburg, her 1000 kişiye 51,6 adet otomobil satışı ile listenin zirvesinde yer alırken, Belçika 28,2 adetle ikinci sırada. Almanya'da ise her 1000 kişiye 22,9 otomobil satılıyor. Türkiye, sadece Bulgaristan, Romanya ve Letonya’nın önünde yer alarak Avrupa’da 28. sırada bulunuyor.

Bu verilere göre, Türkiye’de otomobil pazarının büyüklüğü etkileyici gibi görünse de, kişi başına düşen satış oranı hala düşük seviyelerde seyrediyor.

Yüksek satış rakamları, düşük erişim

Türkiye'de özellikle son yıllarda artan otomobil talebine rağmen, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan otomobil fiyatları vatandaşların bu ihtiyacı karşılamasında engel oluşturuyor. 2024 yılı içinde otomobil fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki azalma, bu tabloyu daha da dramatik hale getirmiş durumda.