Savaş bitti, tümen şaha kalktı: İran'ın ulusal para biriminde beklenmedik dönüş

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İran ile ABD arasında savaşı durduran mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden İran'ın ulusal para birimi tümen 1 hafta içinde yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

1 haftada yüzde 15'ten fazla değer kazancı

Piyasalarda barışın etkisi hissedilirken, İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.

Tümen rekor düzeyde değer kaybetmişti

İran ekonomisi savaşın maliyeti, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısıyla ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken dolar kuru, mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş ve tümen rekor düzeyde değer kaybetmişti.