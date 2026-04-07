Savaş jet yakıtını vurdu: Avrupa'da yaz uçuşları tehlikede
Orta Doğu'da devam eden savaş enerji tedarik zincirini altüst ederken Avrupa Birliği jet yakıtı krizini masaya yatırıyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, artan riskler nedeniyle üye ülkelerle yakın temasın sürdüğünü açıklarken, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın ardından jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığı ve Avrupa'da yaz sezonu uçuşlarının tehlikeye girebileceği uyarısı yapıldı.
Avrupa Birliği (AB), jet yakıtı krizinin üye ülkelerle havacılık sektörüne etkisini değerlendirecek.
AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakıt arzına ilişkin durumu sürekli takip ettiklerini belirterek, yarın Petrol Koordinasyon Grubu'nun, perşembe günü de Gaz Koordinasyon Grubu'nun toplanacağını, söz konusu toplantıların olası arz sıkıntılarının ve önlemlerin ele alındığı platformlar olduğunu söyledi.
Enerji krizine karşı toolbox
Enerji alanında yaşanan kriz nedeniyle AB'nin önlem paketi (toolbox) hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çeken Itkonen, henüz önlemlerin açıklanacağı tarihin belirlenmediğini ancak tedbirlerin, şebeke ücretleri, elektrik fiyatları ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılması gibi başlıkları içereceğini bildirdi.
Jet yakıtı fiyatlarında yüzde 100 artışla rekor seviye
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi. Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları da savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.
İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.
Birliğin petrol arz güvenliğini izlemek ve krizlerde koordinasyon sağlamak için kurulmuş bir uzmanlar platformu konumundaki AB Petrol Koordinasyon Grubu, özellikle arz krizi, fiyat şoku ve tedarik kesintisi gibi durumlarda toplanıyor.