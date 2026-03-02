Savaş korkusu piyasaları sarstı: Altın 5.390 doları aştı, petrol 4 yılın zirvesinde

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde piyasalar, olası jeopolitik gerilimin etkisi altına girerken, ABD borsalarında satışlar hızlandı, yatırımcılar altın, ABD tahvilleri ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara yöneldi. Petrol fiyatları ise sert yükselirken, hisse senedi endeksleri ve kripto varlıklarda düşüş görüldü.

S&P 500 yüzde 0,43 düşerek son 11 ayın en büyük aylık kaybını yaşarken, OpenAI’ın 110 milyar dolarlık fon toplaması yapay zeka balonu endişelerini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere’de bir mortgage şirketinin iflası ve ABD’de beklentileri aşan üretici enflasyonu verisi hisseler üzerinde baskı oluştururken, UBS yapay zekanın sert dönüşüm yaratması halinde özel kredi temerrüt oranlarının yüzde 15’e çıkabileceği uyarısında bulundu. Artan Orta Doğu gerilimi ise yatırımcıları altın, ABD tahvilleri ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara yöneltti.

Altın 5 bin 390 doları aştı

Altın dördüncü gününde de yükseldi. Erken işlemlerde yüzde 2,2’ye kadar yükselerek ons başına 5 bin 390 doları aşan altın, daha sonra bu kazancın yaklaşık yarısını kaybetti. Analistler, yatırımcılara geniş hisse senedi kısa pozisyonları yerine seçici altın pozisyonları almalarını önerirken, ABD doları ve İsviçre frangı da erken işlemlerde değer kazandı. ABD vadeli endeksleri yüzde 0,8’e yakın düşerken, Avrupa vadelilerinde kayıplar yüzde 1’i aştı.

Abu Dabi ve Dubai Borsaları 2-3 Mart’ta kapalı olacak. Hafta sonunda İran savaşının patlak vermesiyle Suudi Arabistan ve Mısır’daki hisse senedi endeksleri pazar günü işlemlerinde yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşarken, 24 saat işlem gören Bitcoin yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Petrol dört yılın en yüksek seviyesinde

Petrol, dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi ancak sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrolü, yüzde 13’lük bir artış kaydederek Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, varil başına 77 dolar civarında yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.

Bloomberg Intelligence, gerginliklerin azalması halinde Brent petrolünün 60-70 dolara düşebileceğini, ancak üretim veya nakliye kesintileri olması durumunda 100 doları aşabileceğini belirtti.