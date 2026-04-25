Savaşın faturası ağırlaşıyor: ABD'nin milyarlarca dolarlık mühimmatı eridi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı 4 haftalık çatışmaların ardından yerini ateşkese bırakırken taraflar henüz anlaşma sağlayamadı. ABD Başkanı Donald Trump ise ara ara gerilimin dozunu yükseltecek mesajlar verirken savaşın maliyeti giderek katlanıyor.

ABD’de ekonomik büyümenin 2025’te yüzde 2,1’den 2026’da yüzde 2,3’e çıkması beklenirken mali açığın da 2026’da GSYH’nin yüzde 7,5’ine kadar yükselmesi öngörülüyor. Savaşın uzaması ise durumu daha da kötüleştirecek.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) değerlendirmelerine göre, 39 günlük savaş milyarlarca dolarlık maliyetinin yanı sıra ABD’nin en gelişmiş silah stoklarını da eritti.

ABD'nin mühimmat stoku alarm veriyor

Analizlere göre savaşta yoğun şekilde kullanılan Tomahawk seyir füzeleri, Patriot hava savunma sistemleri, THAAD, SM-3 ve SM-6 önleme füzeleri en kritik sistemler arasında yer alırken bu mühimmatların her biri milyonlarca dolarlık maliyet yaratıyor.

Raporda, ABD’nin çatışmalar sırasında 850’den fazla 2,6 milyon dolarlık Tomahawk füzesi kullandığı ayrıca 3,9 milyon dolarlık binlerce Patriot füzesini ateşlediği belirtildi.

SM-6’nın 5,3 milyon dolar, THAAD’ın 15,5 milyon dolar ve SM-3’ün 28,7 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde yüksek maliyet ve yoğun kullanım, ABD savunma stoklarının sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmalar yarattı. Üstelik stokların yeniden doldurulma hızının yavaşlaması ve teslimatların 4 yıla kadar çıkabildiği riski giderek artıyor.

Ordu ucuz silahlara yöneldi

CSIS'e göre, Washington yönetimi maliyetleri azaltmak için daha ucuz olan JDAM bombaları ve insansız hava aracı tabanlı sistemlere yönelse de bu silahlar menzil, hassasiyet ve operasyonel esneklik açısından gelişmiş füzelerin yerini tam olarak dolduramıyor.

Savunmaya 1,5 trilyon dolarlık bütçe

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2027 mali yılı için talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçe kapsamında askeri personel sayısında 44 bin kişilik artış ve silah sistemleri için 750 milyar dolarlık harcama öngörüyor.

Söz konusu bütçe talebinde, Trump’ın "Altın Filosu" olarak bahsettiği deniz gücünün maliyetinin 65,8 milyar dolar olacağı belirtilirken, filo kapsamında 18 muharebe gemisi, 16 muharebe dışı donanma gemisi, Sahil Güvenlik ve Kara Kuvvetleri için 5 gemi, yeni bir bilimsel araştırma gemisi ve bir Milli Park Hizmeti feribotu olmak üzere toplam 41 geminin inşası planlanıyor. Trump yönetiminin askeri harcamaları karşılamak için sağlık ve konut harcamalarında kesintiye yönelmesi ise tartışmaları artırıyor.