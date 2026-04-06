Savaşın faturası büyüyor: OPEC+ arz için uyardı
OPEC+, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta enerji altyapılarına yönelik saldırıların, yüksek maliyetli ve uzun süren onarımlar nedeniyle küresel arzı riske attığını açıkladı. Komite, deniz taşımacılığı güvenliğinin kritik olduğunu vurgularken, hasar gören tesislerin yeniden tam kapasiteye ulaşmasının zaman alacağı uyarısında bulundu.
Pazar günü düzenlenen OPEC+ panel toplantısında, enerji tesislerine yönelik saldırılar ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Reuters’ın ulaştığı taslak metinde, bu tür saldırıların ardından yürütülen onarım çalışmalarının hem ciddi maliyet gerektirdiği hem de uzun zaman aldığına işaret edildi.
Deniz taşımacılığı vurgusu
Metinde ayrıca, uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarının güvenliğinin sağlanmasının, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından hayati önemde olduğu vurgulandı.
Arz kesintisi uyarısı
Komite, zarar gören enerji tesislerinin yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin zaman aldığını belirterek, bunun küresel enerji tedarikinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.