Savaşın faturası oyuncaklara kesildi: Zamlı tarife çocukları üzecek

Orta Doğu'da patlak veren savaş ve enerji piyasalarındaki sert yükselişler, maliyetlerde baskıyı artırarak küresel ticareti olumsuz etkilerken zincirin son halkası oyuncaklar oldu.

Şimdiye kadar savaşın en somut küresel etkisi, benzin fiyatlarındaki artış olurken havayolu şirketleri artan jet yakıtı maliyetini uçak biletlerine yansıtmaya başlamıdı. Dizel yakıtla çalışan kamyonlarla taşınan yiyecek, mobilya veya diğer birçok mal için de fatura kalemleri kabarmaya başladı.

Ancak ham petrol sadece yakıta değil, kimyasallara, mumlara, yağlara, ambalaj malzemelerien, plastik ve kauçuk eşyalara dönüştürülüyor. Sektör analizlerine göre birçok tüketici ürününde maliyetin önemli bir kısmını da hammadde oluşturuyor. Örneğin bir gömlekte malzeme maliyeti toplam üretim giderlerinin yaklaşık üçte birine kadar çıkabiliyor. Küresel petrol arzındaki aksaklıkların 8. haftasına girmesiyle ile birlikte artan üretim maliyetleri de tüketici fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Maliyetler giderek artıyor

Petrol türevi olan polyester ve akrilikten üretilen peluş oyuncaklarda fiyatlar yükselirken, tedarikçiler savaşın ardından maliyetlerin yüzde 10 ila yüzde 15 arttığını bildirdi.

Durum, petrolün sisteme ne kadar nüfuz ettiğini krizden hiçbir şeyin kaçamayacağını gösterirken ABD Enerji Bakanlığı'na göre, 6 binden fazla üründe petrol ve doğal gazdan elde edilen petrokimyasallar kullanılıyor. Bilgisayar klavyeleri, ruj, tenis raketleri, pijamalar, yumuşak kontakt lensler, deterjan, sakız, ayakkabılar, boya kalemleri, tıraş kremi, elyaf yastıklar, aspirin, protez dişler, bant, şemsiyeler ve gitar telleri bunlardan sadece birkaçı.

Oyuncak sektörü şimdilik artan malzeme maliyetlerini tolere etmeye çalışsa da savaşın uzaması durumunda fiyatların giderek artacağı öngörülüyor.