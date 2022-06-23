Savunma, Ar-Ge 250 Araştırması’na damga vurdu

Türkiye ekonomisi COVID-19 pandemisinin yarattığı tahribat ile 2021 yılında da yoğun mücadele ederken firmaların Ar-Ge konusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Turkishtime, bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” ile Türkiye’nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne sererken, araştırmada yer alan 500 firmanın Ar-Ge harcamasını 25 milyar 449 milyon TL’ye çıkardığı dikkat çekti.

2013 yılından bu yana Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, bu yıl itibarıyla firmaların performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olmak amacıyla Türkçe ve İngilizce rapor yayını olarak hazırlandı.

Aselsan zirveden inmedi

Ar-Ge’deki toplam büyümenin ana unsurunu savunma sanayi firmaları oluşturuyor. İlk 50 firmanın 2021 yılındaki Ar-Ge yatırımları toplamının yüzde 65,93’lük bölümünü sanayi savunma firmaları oluşturdu. Bu oran 2020 yılında yüzde 60,7 düzeyindeydi. İlk 50 firma yatırımının 2017-2021 arasında sırasıyla yüzde 50,8, yüzde 49,7, yüzde 58,2, yüzde 55,9, yüzde 62,8 gibi çok yüksek bölümünü sadece Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TEİ ve Havelsan gibi TSK Vakfı’nın beş önemli firmasının gerçekleştirdiği görülüyor.

Ar-Ge’ye yapılan yatırımların önemine dikkat çeken araştırmada 2020 yılında da lider konumda olan savunma sanayinin önemli oyuncularından ASELSAN, 2021 yılında da liderlik koltuğundaki yerini korudu. ASELSAN’ın Ar-Ge yatırımları 2020’de 381 milyon TL, 2021’de 2 milyar 258 milyon TL’lik artışlar ile 2021’de 5 milyar 615 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Son yıllarda Ar-Ge’nin lokomotifi olan ASELSAN’ın ülkemiz Ar-Ge büyümesine liderlik etmesinde toplamı 1094’ü bulan, bir bölümü ise çığır açan Ar-Ge projelerinin payı yadsınamaz. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 2021 yılında listenin ikinci sırasına yerleşirken firma, söz konusu dönemde Ar-Ge’ye 4 milyar 389 milyon TL ayırdı.

2020 verilerinin aktarıldığı bir önceki araştırmada 488 milyon 816 bin TL ile dördüncü sırada yer alan Roketsan’ın yüzde 195,8 artış ile 1 milyar 446 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile üçüncü sıraya çıktığı görülüyor. Bir önceki araştırmanın 6’ıncı sırasında yer alan Turkcell, bu yıl listede dördüncü sırada yer aldı. 2020 yılında 443 milyon 927 bin TL olan Ar-Ge harcama tutarını 2021 yılında 680 milyon 910 bin TL olarak gerçekleştiren firmanın, bir önceki yıla göre Ar-Ge yatırımlarında yüzde 53,4’lük bir büyüme görüldü.

2021 yılında 680 milyon 519 bin TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atan FORD Otomotiv 2020 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe; 441 milyon 975 bin TL’ydi. Listenin ilk 10’unda Ford Otomotiv’i sırasıyla; TUSAŞ Motor Sanayii (604 milyon 244 bin TL), Havelsan (599 milyon 683 bin TL), Tofaş Türk Otomobil (552 milyon 796 bin TL), Arçelik (444 milyon 068 bin TL) ve Vestel (405 milyon 695 bin) izledi.

Savunma dışında Ford Otosan ve Tofaş ipi göğüsledi

En fazla Ar-Ge yapan ilk 50 firma sektörel olarak sıralandığında 2021 yılında savunma sanayi firmalarının yüzde 66,3, otomotiv endüstrisinin yüzde 12,5, beyaz eşya ve elektronik firmalarının yüzde 5,5, ilaç firmalarının ise yüzde 1,6 pay aldıkları görülüyor.

Ford Otosan ve Tofaş, son beş yıl toplamında savunma sanayi dışında en yüksek Ar-Ge yatırımı yapan iki firma olarak dikkat çekiyorlar. Özellikle Mercedes-Benz (MBT), MAN ve BSH gibi yabancı ve Ford, Tofaş, Oyak Renault gibi yarı-yabancı firmalar başardıkları Ar-Ge projelerinin referansı ve ülkemizin Ar-Ge teşviklerinin katkısı ile artık Avrupa’daki Genel Merkezleri’ni Ar-Ge ve Ürün Geliştirme projelerini Türkiye’ye kaydırma konusunda artık daha etkili oldukları gözleniyor.

Kadın istihdamı için daha çok yol kat edilmeli

Ar-Ge istihdamının en yüksek olduğu savunma sanayi firmalarında kadın istihdamının genellikle yüzde 16 ile yüzde 25 gibi düşük bir aralıklarda kaldığı görülüyor. Ar-Ge merkezlerinde kadın çalışanların tüm Ar-Ge çalışanlarına oranı Deva Holding, Netaş ve Turkcell Teknoloji gibi firmalarda ise göreceli olarak yüksek olduğu görülüyor. Bu noktada uzmanlar diğer firmaların da söz konusu alanda yapabileceği birçok sosyal girişim olanağı olduğunu ifade ediyor.



Aselsan proje sayısında da liderliği elden bırakmadı

Listenin ilk 100’ünde yer alan firmaların toplam proje sayısı 7803 iken listenin en başında yine Ar-Ge birincisi ASELSAN yer alıyor. 1094 proje sayısıyla (2020 yılında bu sayı 749’du) listenin en başında yer alan Aselsan’ı; World Medicine (449), Petlas (366), Deva (283), Abdi İbrahim (154), Dyo Boya (153), Roketsan (132), Perfetti Van Melle (120), Polifarma (119) ve Vem İlaç (113) takip ederek bu kategoride ilk 10’da yer alıyor.