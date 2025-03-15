Savunma harcamaları hisseleri uçuşa geçirdi! Avrupa borsalarının yıldızı: Steyr Motors!

Avrupa borsalarında 2024’ün en fazla kazandıran hissesi belli oldu. Avusturyalı dizel motor üreticisi Steyr Motors AG, bu yıl yüzde 288’lik bir değer artışıyla dikkat çekti. Şirket, savunma sektöründeki büyümeden faydalanarak üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Savunma harcamaları Steyr Motors'u zirveye taşıdı

Steyr Motors, 2023 yılında elde ettiği 41,7 milyon Euro’luk gelirin yüzde 61’ini savunma sanayine yönelik teslimatlardan sağladı. Şirket CEO’su Julian Cassutti, Avrupa'daki savunma harcamalarının önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını ve bu durumun Steyr Motors’a olumlu yansıyacağını belirtti.

Hisse performansı ve büyüme beklentileri

Bloomberg verilerine göre, Steyr Motors’un hisseleri yüzde 288 oranında yükseldi. Bu artış, şirketin çoğunluk hissesine sahip olan Alman yatırım fonu Mutares SE’ye 144 milyon Avro’nun üzerinde bir getiri sağladı.

Şirket, 2024 yılı için yaklaşık yüzde 40 ciro büyümesi hedefliyor. Cassutti, üretim tesislerini genişletmeden veya büyük çaplı işe alımlar yapmadan üretim kapasitelerini iki katına çıkarabileceklerini belirtti.

Stratejik anlaşmalar ve gelecek projeler

Steyr Motors, Alman savunma devi Rheinmetall AG ile yaptığı anlaşma kapsamında Avrupa’daki askeri projelere motor tedarik ediyor. Bu anlaşma, İtalya'nın sipariş ettiği 132 adet Panther savaş tankı için motor üretimini de kapsıyor.

Şirket, ayrıca Polonya’nın sipariş ettiği Güney Kore yapımı K2 tankları için de motor tedarik etmeyi planlıyor. Üretim yelpazesinde askeri araçlar, tanklar ve savaş botları için özel dizel motorlar ve güç üniteleri bulunuyor.

Üretim kapasitesinde artış potansiyeli

Steyr Motors şu anda haftada dört gün tek vardiya sistemiyle üretim yapıyor. Şirket, mevcut tesislerini genişletmeden üretim kapasitesini artırabileceğini vurguluyor. Cassutti, Avrupa'daki savunma sanayii yatırımlarının Steyr Motors’a uzun vadeli kazanç sağlayacağını ifade etti.

Şirketin geçmişi ve finansal beklentiler

2001 yılında Avusturyalı Steyr-Daimler-Puch holdinginin bir yan kuruluşu olarak kurulan Steyr Motors, 2022'de Münih merkezli Mutares tarafından satın alındı. 2023 yılında Frankfurt Borsası'nda işlem görmeye başlayan şirket, 2024 yılı finansal sonuçlarını 18 Mart’ta açıklayacak.

Yatırımcılar, Avrupa’daki savunma harcamalarındaki artışın şirketin performansına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.