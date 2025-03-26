Savunma harcamaları sonrası Almanya'nın kamu borcunda dikkat çeken artış

Almanya'nın 2024 yılında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar Euro arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre söz konusu borç, 2023 sonuna göre yüzde 2,6 yükselişle 2 trilyon 509 milyar Euro'ya çıktı. Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 36,5 milyar Euro artış kaydederken eyaletlerin borcu ise 606,9 milyar Euro'ya yükseldi.

WSF'nin büyük etkisi...

Destatis açıklamasında, Covid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar Euro'ya gerilediği kaydedildi.

Silahlı Kuvvetleri Fonu borcunda yüzde 295,6'lık artış

Açıklamada "Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 artarak 23 milyar Euro'ya yükseldi" ifadesi yer aldı. Rusya-Ukrayna savaşının devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden "önemli iyileştirmelere" ihtiyacını gidermek için hükümet, 100 milyar Euro'luk özel fon kurmuştu.