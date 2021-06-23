'Savunma' hattı Çorum'da çiziliyor

Savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin Anadolu sanayisinde yaygınlaştırılması için sanayi buluşmaları düzenleyen SAHA İstanbul, bu kez Çorum sanayicileri ile buluşuyor. Daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik amacıyla Çorum sanayicilerinin, sektör liderlerinin ve bakanlıkların bir araya geleceği Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda düzenlenecek panellerle sanayicilere yeni hedefler belirlenerek bir yol haritası çıkarılacak.

Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede gibi isimlerin de katılacağı etkinlik TRT İzmir Radyosu program sunucusu Belma Şahaner’in sunumu ve Çorum Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, akabinde Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş etkinlik hakkında bilgiler verecek.

Sektörün lider firma yöneticileri panellerde konuşacak

Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde; Çorum Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş konuşmalarıyla yer alacak.

“Anadolulu sanayicimizi savunmada önemli oyunculara dönüştüreceğiz”

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “SAHA İstanbul olarak, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürürken Anadolu’nun da savunma sanayisinde aktif rol almasını istiyoruz. Bu doğrultuda, Çorum Sanayi ve Ticaret odasının ev sahipliğinde yapılacak sanayi buluşmamızla Çorum’un savunma sanayisinde güçlü bir rol üstleneceğine inancımız tam. Çorum, sanayide son derece ilerlemiş illerimiz arasında yer alıyor. Sanayide elde ettiği tecrübeyi savunma, havacılık ve uzay sektörlerine entegre ederek ülkemizin savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını daha da artırmak istiyoruz. Savunma sanayi özelinde Milli Teknoloji Hamlesi hedefimizi, Türkiye’nin tüm illerine yayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Anadolulu sanayicimizi savunma sanayisinde önemli oyunculara dönüştüreceğiz” diye konuştu.