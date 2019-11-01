Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F-35’te ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz

01 Kasım 2019

ANKARA



SSB ve TUSAŞ tarafından desteklenen “8. Asian/Australian Rotorcraft Forum (ARF 2019)” Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İsmail Demir helikopter alanında Türkiye’de ciddi yatırımlar yapıldığını ve sonuçlarının da alınmaya başlandığını hatırlattı.

Etkinliğin stant alanına gezerken F-35 programına yönelik bir soruyu yanıtlayan İsmail demir, “Bu ortaklığımız çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Biz zaten hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık” dedi.

Demir bir soru üzerine Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin de Nisan 2020’de aktif olacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini söyledi. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin aktif hale getirilmeyeceği yönünde iddialar basına yansıyordu.

'Basit bir saldırı değil, daha komplike olabilir'