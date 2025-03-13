Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında kara araçları için 36 milyon Euroluk anlaşma

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedarik edilmesini kapsayan sözleşmenin toplam değeri 36 milyon euro olarak belirlendi.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.000.000 euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN, savunma sanayii alanındaki kritik projeleriyle dikkat çekmeye devam ederken, bu yeni anlaşma şirketin büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlayacak. Sözleşme kapsamında hangi faydalı yüklerin tedarik edileceğine dair detaylar paylaşılmadı.