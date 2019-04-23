Savunma sanayii cirosu 2018’de yüzde 31 arttı
Firmalarının aldıkları siparişler 2017’deki kaybı telafi etti. Sektörün cirosu 2018’de yaklaşık %31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi. (Mehmet Kaya)
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