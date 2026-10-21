Savunma sanayiinde 4'lü iş birliği: Bedir mutabakatına imzalar atıldı

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Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında askeri üretim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çok taraflı "Bedir" Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakata Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar adına Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan adına Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Endonezya adına Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari imza attı.

Dört ülkenin savunma kapasitesi güçlendirilecek

Anlaşma kapsamında ülkelerin askeri üretim alanındaki mevcut kabiliyetlerinden ortaklaşa yararlanılması, teknik ve askeri eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarında iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Bu çerçevede modern savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çözümler üretilmesi ve savunma sanayii alanında yeni iş birliği imkânlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Savunma sanayiinde entegrasyon hedefi

Dolunay anlamına gelen "Bedir" adı verilen mutabakat, dört ülkenin savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birbirini tamamlayacak şekilde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Askeri üretimde iş birliği ve entegrasyonun artırılmasıyla ülkelerin savunma sanayii kapasitelerinin geliştirilmesi, ortak üretim imkânlarının güçlendirilmesi ve dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması bekleniyor. Mutabakatın askeri iş birliğinin yanı sıra taraf ülkeler açısından ekonomik fırsatlar oluşturması da öngörülüyor.