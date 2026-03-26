Savunma sanayiinde rekor ihracat ve küresel atak

Türkiye savunma sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDA Türkiye basın lansmanında yaptığı açıklamada, sektörün son 20 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, ortaya çıkan yapıyı “teknoloji ordusu” olarak tanımladı.

Görgün, bu başarının arkasında yalnızca büyük firmaların değil, KOBİ’lerden yan sanayiye kadar geniş bir ekosistemin yer aldığını vurguladı.

Savunma sanayii ekosistemi büyüyor

Görgün, savunma sanayisinin yalnızca ana yüklenicilerden ibaret olmadığını belirterek, entegratör firmaların yanı sıra alt yükleniciler, yan sanayi kuruluşları ve KOBİ’lerin de bu yapının kritik parçaları olduğunu ifade etti. Bu geniş ekosistem, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedefinde önemli rol oynuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın özellikle KOBİ’lere yönelik destek politikaları geliştirdiğini belirten Görgün, inovatif üretim süreçlerinin teşvik edildiğini ve farkındalık çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alt yüklenici ve KOBİ'lerin rolü kritik

Savunma projelerinde kalite ve zamanlama unsurlarının hayati olduğunu vurgulayan Görgün, alt yüklenicilerin entegrasyon süreçlerinde kritik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Milli Muharip Uçak, hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve İHA/SİHA projelerinde kullanılan bileşenlerin büyük kısmının bu firmalar tarafından üretildiğine dikkat çekildi. Bu yapı, savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesini destekliyor.

İhracatta rekor artış

Türkiye savunma sanayisi ihracatta da dikkat çekici bir performans sergiliyor. Görgün’ün paylaştığı verilere göre sektör, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 48 artış gösterdi.

Ayrıca yaklaşık 18 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalanarak yüzde 80’lik büyüme yakalandı. İhracat yapan firma sayısının 1500’ü aşması ve bu firmaların büyük bölümünün KOBİ olması, sektördeki yaygın büyümeyi ortaya koydu.

Küresel görünürlük artıyor

Türkiye’nin savunma ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulduğu belirtilirken, satış sonrası destek hizmetlerinin de bu başarıyı pekiştirdiği ifade edildi. Görgün, sektörün yalnızca üretim değil, aynı zamanda hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurguladı.