Savunma sanayiinden 2025'e güçlü başlangıç! İlk 5 ayda 2,98 milyar dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatına ilişkin 2025 yılının ilk beş ayına dair güncel verileri paylaştı.

Sektörün ihracatında geçen yıla kıyasla yüzde 29'luk artış

Görgün'ün açıklamasına göre, sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 2 milyar 980 milyon dolara ulaştı.

Görgün, ihracat yapan firma sayısındaki artışa ve yüksek teknoloji ürünlerinin sektördeki ağırlığının giderek arttığına dikkat çekti. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü uluslararası iş birliği çalışmaları sayesinde Türk şirketlerinin artık yalnızca belirli bölgelere değil, küresel ölçekte ihracat yapabilir hale geldiğini vurguladı.

"Savunma sanayiinin toplam payı yüzde 3'ü aştı"

Görgün, "Önümüzdeki süreçte büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi kapsayan, ihracatı sektör genelinde sürdürülebilir bir başarı göstergesi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye savunma sanayiinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 3'ü aştığını belirterek sektöre katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.