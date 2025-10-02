Savunma sanayisi 9 ayda 6 milyar dolar ihracata ulaştı

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artış göstererek 6 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sektörün ihracat rekorlarını yenilediğini vurguladı. Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2025 yılı eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Ocak-eylül döneminde kaydedilen 6 milyar dolarlık ihracatın önemine değinen Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve güçlü destekleriyle ortaya konan bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli üretim ekosistemimizin ve stratejik vizyonumuzun küresel alandaki karşılığıdır" dedi.

"Sanayimiz küresel ölçekte kalıcı bir aktör haline geliyor"

Görgün, "Sanayileşme politikalarımız, üretimdeki mühendislik anlayışımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız, ortaya koyduğumuz her platformun sadece bugünün değil, geleceğin de güvenilir sistemleri olmasını sağlıyor. Bu vizyon, savunma ve havacılık sanayimizi küresel ölçekte kalıcı bir aktör haline getiriyor" açıklamasında bulundu.

Savunma sanayisinin uluslararası ortak projeler ve işbirlikleriyle dünya genelinde güvenilir bir partner haline geldiğini belirten Görgün, bu güçlü bağların hem barış ve istikrara katkı sağladığını hem de ihracat rakamlarını yukarı taşıdığını ifade etti.

Görgün ayrıca, "Kritik teknolojilerdeki özgün çözümlerimizle, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulunarak, emeği geçen tüm firmalara ve paydaşlara teşekkür etti.