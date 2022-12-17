Savunma sanayisi yerli lastiklerle güçlenmeye devam ediyor

Petlas’tan yapılan açıklamaya göre, askeri hava ve kara araçları için ürettiği lastikleri ile savunma sanayisinin yerli üretim gücüyle büyümesini sağlayan Petlas, askeri sanayiye yönelik özel proje olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, TB3, Kızılelma, TAİ Hürkuş, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur, Atak, FNSS 4x4 STA, ÖMTTZA ve BMC Tulga orijinal ekipman lastikleri ile askeri araçların yerlileştirilmesine katkıda bulunuyor. Ülkemizin güvenliği ve terörle mücadelesine büyük katkı sunan ve halihazırda ordu envanterinde kullanılan C130, CN235, T38, F-4, F-5, F-16 lastiklerinin dünyadaki lisanslı üç üreticisinden biri konumundaki Petlas’ın savunma sanayisine yönelik üretimi bunların yanında; BMC Kirpi ve Amazon, Otokar Ural ve Cobra, FNSS Pars, Tümosan Pusat, Katmerciler Hızır ve Kıraç gibi taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve Seyit, BMC TTAR Tank Taşıyıcılar için özel lastikleri de kapsıyor.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, Petlas’ın, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolar yüzünden yapılan devlet yatırımıyla doğduğunu belirterek, “Dünyanın en yüksek teknolojileri ile üretilen kara ve hava araçlarına lastikler geliştirip üretebilen ve bu ürünleri yine uluslararası standartlara uygun test kriterlerinde test ederek, ulusal ve uluslararası kalifikasyon gereksinimlerini yerine getirebilen yeteneğe ulaştı” ifadelerini kullandı. Özcan, Petlas’ın, bugün küresel rekabet gücüne sahip bir Türk markası olmanın yanı sıra, savunma sanayiine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla da bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ifade etti. Türkiye’de lastik sektöründe birçok ilki teknoloji transferi olmadan, kendi potansiyeliyle üretmeyi başaran bir firma olarak lastik sektöründe Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası konumunda olduklarını dile getirdi.

Ürün portföyü içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının ihtiyaçlarına özel vasıflı lastiklerin önemli bir yer tuttuğundan söz eden Safa Özcan, dünyanın içinden geçtiği kriz ortamında savunma sanayiinde dışa bağımlılığı en aza indirme noktasında sundukları katkıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Türkiye’de savunma sanayisinin büyüyerek yerlileşmesinde Petlas’ın önemli rol oynadığını aktaran Özcan, “Yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretilen milli lastikler, savunma sanayimizde yerlilik oranının artışına da katkı sağlıyor. Bu noktada Türkiye’nin ekonomisi ve var oluşu açısından büyük önem taşıyan yerli savunma sanayiinde, yan sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak kullanımı büyük önem taşıyor” dedi.