Savunma sanayisinde ihracat da değeri de artıyor: 67 dolara ulaştı

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalar, ihracatın yanı sıra katma değerli üretimin göstergesi olan ihracat kilogram değerini de artırıyor.

Savunma ve havacılık sektörü son yıllardaki gelişimiyle ihracatını 7 milyar doların üzerine çıkardı. İhracat kilogram değeri ise yaklaşık 67 dolarla, 1,5 dolar civarındaki genel Türkiye ihracat ortalamasının kat kat üzerinde seyrediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, sektörün ihracat kilogram değeri kimi ürünlerde 20-50 bin dolara ulaşıyor.

SYS Grup'tan 80'den fazla ülkeye ihracat

Türk savunma sanayisinin önde gelen hafif ve orta kalibre silah sistemleri üreticilerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) da bu çabalar doğrultusunda yüksek teknolojiye dayalı üretimi ve güncel tehditlere karşı geliştirdiği modern çözümlerle, ürünlerinin katma değerini artırıyor, 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türk savunma sanayisinin 2024 yılı ortalama kilogram başı ihracat değerinin 67 dolar seviyesinde olduğunu, SYS Grup'un bu rakamı 125 dolara çıkarmayı başardığını ifade etti. Aral, grubun gelecek yıllar için hedefinin ise 250 dolar bandına ulaşmak olduğunu belirtti.

SYS Grup olarak savunma sanayisine girişlerinin tabanca üretimiyle başladığını dile getiren Aral, 2017'ye kadar yürürlükte olan özel sektöre uzun namlulu silah üretim yasağı nedeniyle yalnızca yivsiz av tüfeği ve tabanca üretebildiklerini söyledi.

Aral, şöyle devam etti:

"Tabanca üretiminde günümüzde de yüksek katma değer bulunmasına karşın SYS Grup olarak 2012 senesinde daha da yüksek katma değerli ürünlere geçiş kararını aldık. Tabii ilk olarak tabancalarımızın hitap ettiği segmenti üst segmente taşımak için önemli hamleler yaptık. Spor atıcılık alanına girme kararıyla önemli atıcıları kadromuza katarak geleceğin silahlarını tasarladık ve ürünlerimizin pazardaki konumunu A segmente taşıdık, satış fiyatlarını artırdık. Yine hafif silahta çok kritik olan aksesuar programımızı kendi bünyemizde geliştirdik. Bu sayede kullanıcılarımız için çok derin ve güvenli bir aksesuar portföyü oluşturduk. Bu da kullanıcıların silahlarımız ile aksesuarlarımızı da tedarik etmesi imkanını sağladı. Örnek olarak tabanca ile refleks nişangahı (optik) bir araya getiren ilk üreticilerden biriyiz ve silahlarımız ile bugün yılda 70 bin adetten fazla optik satışı gerçekleştirmekteyiz."

Rekabete yatırımla yanıt

Hafif silah üretiminde yatırım maliyetlerinin düşük ve dünyada rekabetin fazla olması dolayısıyla orta kalibre alanına yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Aral, bu konuda izledikleri stratejiye ilişkin şunları söyledi:

"O dönemki yasaklar sebebiyle ilk etapta orta kalibre silahların platformlara entegrasyonu altyapısını kazanmak amacıyla yatırım yaptık. Amerikan ve İngiliz silah üreticilerinin mümessilliklerini alarak ürünlerini kara, deniz ve hava platformlarına mekanik ve elektro mekanik çözümlerle entegre etmeye başladık. Bu girişimimiz bize gelecekte silah üretimine başladığımızda edinmemiz gereken bir kabiliyeti önden kazandırdı. Bu stratejik hamleyle pazarı tanıdık ve sattığımız ürünlerin entegre lojistik desteklerini vermemiz sebebiyle kullanıcılarla iletişim sürekliliğini sağladık. 2017 yılında yasakların kalkmasıyla da ilk olarak 12,7mm ağır makineli tüfeği geliştirme süreçlerine başladık. 2018 yılı Ocak ayında başladığımız geliştirme sürecini 2022 Aralık ayında tamamladık. Aynı tarihlerde yine orta kalibre alanında önemli üreticilerden iş ortağımız İngiliz AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine alımını gerçekleştirdik. Bu alımla ürün portföyümüze 20, 25 ve 30mm silahlar da dahil olmuş oldu."

Dünyada 2-3 üreticiden biri oldu

SYS Grup bünyesinde İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren UNIROBOTICS'in de bu silahlara uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri (UKSS) geliştirip üretmesinin kendilerini önemli bir noktaya taşıdığını ifade eden Aral, bu sayede kilogram başı ihracat değerini 125 dolardan 250 doların üzerine çıkaracak bir portföye ulaştıklarını belirtti. Aral, "Örnek olarak SYS Grup bugün 30x113mm silahı üretebilen 3 firmadan biri ve kendi bünyesinde bu silaha UKSS üreten 2 firmadan biri olma konumuna yükseldi. Bu sayede bugün açık deniz karakol gemilerinde, insanlı ve insansız kara ve deniz platformlarında, döner ve sabit kanatlı hava araçlarında sistemlerimiz, yapay zeka tabanlı en sofistike yazılımlarla görev yapıyor." dedi.

Hafif silah üretiminde üst segment ürün gruplarına yönelmenin, orta kalibre alanına yapılan yatırımların ve mekatronik entegrasyon çözümlerinin SYS Grup'un katma değerini artırdığını vurgulayan Aral, bundan sonra da teknoloji firması olmanın gereği olarak yatırımlar yapmaya ve ürünlerinin katma değerlerini artırmaya devam edeceklerini söyledi.