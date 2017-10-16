Savunma sanayisinde maliyet uyarısı

16 Ekim 2017

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 8. Deniz Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin deniz araçları sektöründe önemli ilerlemeler sağladığını söyledi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Demir, ihracat konusunda deniz platformlarında önemli adımlar atmak durumunda olduklarını vurgulayarak, bu konudaki en önemli kalemi 170 adetlik ihracatla botların oluşturduğunu ifade etti. Demir, bunun yanında MİLGEM Platformu'nu çeşitli pazarlarda gündeme getirdiklerini anlattı.

MİLGEM'in ihracatı söz konusu olduğunda bunu yapacak bir adres gösteremediklerini dile getiren Demir, "Denizcilikte önde gelen, ihracat dediğimizde 'amiral gemisi budur' diyeceğimiz bir kuruluşa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sektörün bu kadar özel tersaneyi besleyebilecek bir sektör olmadığına dikkati çeken Demir, bunun yanında tersanelerin yurt dışında birbirlerinin önünü keser gibi teklif vermesini istemediklerini söyledi.

"Maliyetler konusunda hasis olmadık"

Demir, "Bir düzenleyici görevi görmemiz gerektiğini biliyoruz. Zararlı ve rekabeti öldürücü yerine teşvik edici, sinerji doğurucu bir yaklaşımı hakim kılmak istiyoruz. Firmalarımızın belli organizasyonlar altında bir araya gelerek amiral gemisine dönüşecek bir yapıya zemin hazırlamaları gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisindeki maliyetlere de değinen Demir, şu mesajları verdi:

"Savunma sanayisini desteklemek adına maliyetler konusunda çok da hasis olmadık. Yerli ve milli ürünlere yönelik olarak şirketleri bu konuda destekledik. Maliyet analizine çok daha hassas yaklaşacağız. Milli sistemler geliştirirken maliyet etkin ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak da önemli. Olamazsa olmaz ihracat kalemidir. İhracatı belli ölçüde gerçekleştiremezsek hem kendi sistemlerimizi daha fazlaya mal ederiz hem de sürdürülebilir olmaktan çıkar.

Kaynaklar kısıtlı ama ülke güvenliği, savunma söz konusu olduğunda bu ülke kaynaklarını seferber eder, yeter ki biz doğru projeleri doğru şekilde ortaya koyalım."

Kaynak: AA