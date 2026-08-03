Savunma sanayisinden ihracat atağı: 12 ayda 11,2 milyar dolar

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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün ihracat verilerini NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ayında da ihracattaki yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Yedi aylık ihracat 5,8 milyar dolara yaklaştı

Sektörün ocak-temmuz dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolara ulaştı.

Son 12 aylık ihracat tutarı ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

"Ortak emeğin sonucu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayisi ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."