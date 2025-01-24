Savunma sektöründe yeni dönem: Artık dövizle sözleşme yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" uyarınca, savunma sanayi sektöründe piyasanın çoğunlukla döviz cinsinden oluşmasına karşın, mevcut kambiyo mevzuatı uyarınca alt yüklenici firmaların döviz cinsinden sözleşme düzenleyemiyor.

Bu nedenle, kur riskini gözeterek, Türk parası cinsinden fiyatlandırma yapılması ve bu durumun ihalelerde yüksek maliyet oluşturması hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu sektörde yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalara dövizle ya da dövize endeksli sözleşme yapabilme imkanı getirildi.

Alt yüklenici firmaların yetkinliği Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı kapsamında şirketlerin sertifikalandırılması suretiyle belirleniyor.