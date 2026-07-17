Avrupa silahlanıyor, Saab siparişlere yetişemiyor

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Avrupa’daki hızlı silahlanma Saab’ın ikinci çeyrek siparişlerini 68,4 milyar krona taşıdı. Satışlarını yüzde 29,8 artıran şirketin faaliyet kârı piyasa beklentilerini aşarken, üretim kapasitesini büyütme baskısı da belirginleşti.

İsveçli savunma ve havacılık şirketi Saab, Avrupa ülkelerinin hızlanan savunma harcamalarının etkisiyle ikinci çeyrekte satışlarını ve kârını güçlü biçimde artırdı.

Gripen savaş uçaklarından füze sistemlerine, radar teknolojilerinden denizaltılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 yükseldi.

Siparişler iki kattan fazla arttı

Saab’ın ikinci çeyrekte aldığı siparişlerin toplam değeri 68 milyar 393 milyon İsveç kronuna ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 403 milyon kronluk sipariş almıştı.

Siparişlerdeki hızlı artışta Polonya ile imzalanan denizaltı sözleşmesi belirleyici oldu. Üç adet A26 tipi denizaltıyı kapsayan anlaşmanın 47 milyar kronluk bölümü ikinci çeyrek hesaplarına girdi.

Saab’ın sipariş birikimi 30 Haziran itibarıyla 318 milyar krona çıktı. Şirketin 2025 sonundaki sipariş birikimi 274,5 milyar kron seviyesindeydi.

Kâr beklentinin üzerine çıktı

İkinci çeyrek satışları 19 milyar 786 milyon krondan 25 milyar 453 milyon krona yükseldi. Organik satış büyümesi yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.

Faiz ve vergi öncesi kâr 1 milyar 977 milyon krondan 2 milyar 794 milyon krona çıktı. Piyasa beklentisi 2 milyar 480 milyon kron düzeyindeydi.

Faaliyet kâr marjı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr ise 2 milyar 831 milyon krondan 3 milyar 774 milyon krona ulaştı. Bu kalemdeki kâr marjı yüzde 14,3’ten yüzde 14,8’e çıktı.

Nakit akışı toparlandı

Saab’ın net kârı ikinci çeyrekte 1 milyar 536 milyon krondan 2 milyar 170 milyon krona yükseldi. Hisse başına kâr 2,83 krondan 3,96 krona çıktı.

Operasyonel nakit akışı geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 136 milyon kronluk eksiden 62 milyon kronluk eksiye geriledi. Böylece nakit çıkışı önemli ölçüde sınırlanmış oldu.

Şirketin net likiditesi 2025 sonundaki 3 milyar 989 milyon krondan 2 milyar 523 milyon krona düştü. Saab, üretim kapasitesi ve teslimat hacmini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Kapasite yarışı başladı

Saab CEO’su Micael Johansson, müşterilerin hem kısa vadeli ihtiyaçlar hem de uzun vadeli savunma kapasitesi için yatırım yaptığını belirtti. Şirket, artan talebi karşılamak amacıyla üretim tesislerini ve tedarik zincirini genişletiyor.

Ukrayna için Gripen E uçakları, Polonya için A26 denizaltıları ve NATO’nun planladığı GlobalEye gözetleme uçağı alımları şirketin önündeki büyük projeler arasında yer alıyor. Brezilya’nın mevcut filosuna 20 Gripen daha ekleme ihtimali de izleniyor.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde yeni siparişlerin teslimat takvimine, kapasite artışının maliyetlere etkisine ve yüksek sipariş birikiminin nakit akışına ne hızla yansıyacağına odaklanacak.