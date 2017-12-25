Savunma, teknoloji ve turizmde işler iyi gidecek

25 Aralık 2017

Evrim KÜÇÜK

“Dünya ekonomisi son 10 yılın en yüksek hızına ulaştı, borsalar art arda rekorlar kırdı, piyasalardaki oynaklık azaldı, finansal risklere karşı alınan tedbirler en düşük seviyelere geldi” ifadeleri 2017’nin kısa bir özeti gibi. 2018’in teması ise ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemezliği nedeniyle yüksek siyasi riskler, FED'in faiz artışları ve Çin’in yaratabileceği olası tehditler. Yeni yılda küresel GSYH’nin yüzde 3.3 artması, dünya ticaretinin ise yüzde 3.2 ile 2017’nin altında büyümesi bekleniyor.

Dünya ekonomisinin siyasetin etkilerinden bir türlü arınamaması 2018’de birçok sektörde kendini hissettirecek gibi gözüküyor. Örneğin perakende sektörü, hem Trump’ın NAFTA çıkışı, hem de Brexit gibi nedenlerle 2018’de güçlü bir görünüm sergileyemeyecek. Dünyada perakende satışlardaki büyüme beklentisi sadece yüzde 2. Savunma ise ABD’nin politikalarından en olumlu etkilenecek sektör. NATO’nun harcamalarının artırılması için Trump’ın yaptığı baskı, K.Kore gerginliği, Ortadoğu’da düşmeyen tansiyon savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkaracak. Birçok ülkenin sağlık sektörüne yönelik düzenlemelere hız vermesi bu sektördeki harcamaların da artmasına yol açacak. Çin’de borç balonunu söndürmeye yönelik tedbirlerin etkisini ise başta metal, madencilik olmak üzere genel olarak emtia piyasalarında izleyeceğiz.

Çin’de kredilerdeki yavaşlama geyrimenkul piyasasında fiyatları etkileyebilir. Fed’in faiz artışları ve ECB'nin kriz tedbirlerini azaltması, yıllarca depresyon çeken finans sektörünü rahatlatacak. The Economist’e göre 2018’de savunma ve turizm satışların en yüksek olacağı sektörler olarak öne çıkıyor. Otomotiv, eğlence, turizm, sağlık, medya, finans ve IT sektörlerinde de işler yolunda gidecek. Enerji, tarım, madencilik baskı hissedilecek sektörler arasında.

Yeni yılda sektörlerde 10 trend

2018’de iş dünyasının yönünü belirleyecek trendler ise şöyle sıralanıyor:

1) ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarının etkisi izlenecek. Faiz artışları Amerikan bankalarına destek verecek, ülkede kredi artışı yüzde 4 olacak.

2) Gelişmekte olan ülkeler içinde Latin Amerika zayıf halka olacak. Latin Amerika’da perakende satış hacmi, Trump’ın politikalarından dolayı Meksika’da tüketici harcamalarının azalması ve Brezilya’da yavaş ekonomik büyüme nedeniyle sadece yüzde 2 artacak.

3) Batı Avrupa ise Brexit’in olumsuz etkisini hissedecek. Belirsizlik nedeniyle İngiltere’de perakende satışlar yüzde 0.4 azalacak.

4) Rusya’da turizm Dünya Kupası sayesinde canlanma gösterecek. Ülkede otel fiyatlarının yüzde 12, uçak biletlerinin yüzde 7 artış göstermesi bekleniyor.

5) Petrol fiyatlarının ortalama 54 dolarla düşük seyredecek olması, Suudi Arabistan gibi doğalkaynak zengini ülkelerin cüzdanlarının ağzını sıkıca kapatacağı anlamına geliyor.

6) Donald Trump’ın verdiği çabalara karşın kömür fiyatları gerileyecek. Asya daha fazla doğalgaz kullanmaya başlarken, Avustralya’nın LNG ihracatı 2016 yılına göre ikiye katlanarak 60 milyon tona çıkacak.

7) Daha fazla ülke sağlık sisteminde yenilik yapmaya yönelecek. Kişi başına sağlık harcamalarının 40 dolar olduğu Pakistan’da 2018’de sağlık harcamaları yüzde 12 artacak.

8) Çin’de balonun patlatılması kredi büyümesini yüzde 3 seviyesine çekecek ancak bir kriz çıkmasına izin verilmeyecek.

9) Otomobil satışlarında artış sürüyor. Sıkı emisyon kurallarının satışları baltaladığı Singapur ise istisna. Ülkede satışların serbest düşüşe geçerek yüzde 34 gerileyeceği tahmin ediliyor.

10) Elektrikli otomobillerin cazibesi artıyor. Tesla 500 bin adet üretim planlıyor ancak rekabet de artıyor; Japon Nissan tarafından üretilen ve en çok satan elektrikli otomobil unvanına sahip Leaf’in yeni versiyonu geliyor.