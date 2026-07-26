Savunma teknolojisi yatırımcıları İran savaşından servet bekledi, borsada hüsrana uğradı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayı sonunda başlattığı "Operation Epic Fury" operasyonunun ardından İran ile yaşanan çatışmaların savunma şirketlerine büyük kazanç sağlayacağı düşünülüyordu. Ancak beklentilerin aksine, Wall Street'te savunma hisseleri sert satışlarla karşılaştı.

ABD'nin İran savaşının maliyetinin bugüne kadar 37,5 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, Pentagon'un tarihi seviyelerde savunma bütçesi talep etmesine rağmen sektörün en büyük şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Dev şirketlerde çift haneli kayıplar

Savaşın ilk günlerinde savunma şirketlerinde işlem hacimleri Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ortalamanın yüzde 140 üzerine kadar çıksa da bu yükseliş kalıcı olmadı.

Son verilere göre;

Northrop Grumman hisseleri yüzde 30'un üzerinde geriledi.

L3Harris Technologies yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Lockheed Martin hisseleri yaklaşık yüzde 13 düştü.

RTX (eski Raytheon Technologies) ise bir ara yüzde 18 gerilese de, beklentileri aşan ikinci çeyrek bilançosunun ardından yeniden yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 4 prim yaptı.

Binlerce füze kullanıldı ama piyasa ikna olmadı

ABD ordusu çatışmalar boyunca binlerce yüksek maliyetli mühimmat kullandı. Bunlar arasında 1.000'den fazla Tomahawk seyir füzesi ile yüzlerce THAAD, Patriot ve SM-3 hava savunma önleme füzesi yer aldı.

Uzmanlar, tükenen mühimmat stoklarının yeniden doldurulmasının savunma şirketlerine önemli siparişler getirebileceğini değerlendiriyor. Ayrıca Trump yönetiminin 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi hedefi de sektör açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor.

"İyi haberler zaten fiyatlara yansımıştı"

Yatırım bankası Solomon Partners'ın yöneticilerinden Guy Rozentsveig'e göre bunun temel nedeni, piyasaların olumlu gelişmeleri önceden fiyatlamış olması.

Rozentsveig, yatırımcıların artık savunma bütçelerinin gerçekten yeni sözleşmelere, daha hızlı üretime ve daha güçlü kârlılığa dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek istediğini belirtti.

Asıl kazanç savaş başlamadan önce geliyor

George Mason Üniversitesi Baroni Government Contracting Center Direktörü Mike Derrios ise savunma sektöründe en yüksek getirilerin genellikle savaş başladıktan sonra değil, savaş öncesinde elde edildiğini söyledi.

Derrios'a göre yatırımcılar için asıl fırsat, çatışmalar başlamadan ve savunma bütçeleri yasalaşmadan önce pozisyon almak oluyor.

Bu görüşü geçmiş örnekler de destekliyor. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgali sırasında savunma hisseleri ilk etapta yükselse de, analizler kazançların önemli bölümünün işgal başlamadan önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

Siyasi ve ekonomik riskler sürüyor

Uzmanlara göre savunma şirketlerinin performansı yalnızca savaşlara bağlı değil.

ABD'de ara seçimler öncesinde İran'daki çatışmalara yönelik kamuoyu desteğinin azalması, savunma harcamalarının geleceğini etkileyebilir. Ayrıca enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun yeniden hız kazanması ve faizlerin yüksek kalması da sektör açısından önemli riskler arasında gösteriliyor.

Buna karşın sektör devlerinin sipariş portföyleri güçlü görünümünü koruyor.

RTX'nin sipariş birikimi 289 milyar dolar

Northrop Grumman'ın 105 milyar dolar

Lockheed Martin'in ise 167 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yeni dönemin kazananı girişimler olabilir

Analize göre gelecekte savunma harcamalarından en büyük payı yalnızca geleneksel savunma devleri almayabilir.

Son yıllarda risk sermayesi fonları, daha hızlı ve yazılım odaklı savunma sistemleri geliştiren yeni nesil savunma teknolojisi girişimlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı.

PitchBook verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde savunma teknolojisi girişimlerine 262 işlemle 19,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu rakam bir yıl önce 17 milyar dolar, iki yıl önce ise yalnızca 5,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Sektörde öne çıkan şirketler arasında Anduril (61 milyar dolar değerleme), Shield AI (12,5 milyar dolar) ve Saronic (9,25 milyar dolar) bulunuyor.

Her ne kadar bu şirketlerin Pentagon sözleşmelerindeki payı henüz yüzde 1'in altında olsa da, ABD Savunma Bakanlığı'nın büyük projelerinde teslim sürelerinin ortalama 12 yılı aşması, daha hızlı çözüm sunan teknoloji şirketlerine olan ilgiyi artırıyor.

Uzmanlar, savunma sektöründeki bir sonraki büyük büyüme dalgasının yalnızca geleneksel savunma şirketlerini değil, erken aşamadaki savunma teknolojisi girişimlerine yatırım yapanları da öne çıkarabileceğini değerlendiriyor.