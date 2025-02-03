Savunma ve havacılık sanayi ihracatı rekoru kırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla başladıklarını belirterek, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Görügün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatımız, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383,148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatında dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yüzde 36'lık bir büyüme ile dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketlerimiz, geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde de, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayarak, ihracat yapan şirket sayımızı artırmak için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceğiz."