Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde ihracat rekoru kırdığını açıkladı. Görgün’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, sektör 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda ise ihracat yüzde 67’lik artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Görgün, son 12 aylık toplam ihracatın da yüzde 42 artarak 7 milyar 635 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Haluk Görgün, bu istatistiklerin sadece dönemsel bir başarı olmadığını vurgulayarak, “Bu rakamlar kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir” dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Görgün, başarıda emeği geçen tüm sanayicilere, çalışanlara ve paydaşlara teşekkür etti. Ayrıca, büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere kadar uzanan başarı zincirini daha da güçlendireceklerini belirtti.

Görgün, “Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sektörün gelecekte de benzer başarılarla yoluna devam edeceğinin altını çizdi.