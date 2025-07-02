Savunma ve havacılık sanayisinden yeni zirve! Haziran ayında ihracat rekoru kırdı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörlerindeki ihracatı, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstererek 3 milyar 603 milyon dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ihracatın ciddi bir artış kaydettiğini belirtti. Görgün, 2025’in Haziran ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 623 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Son 12 aylık toplam ihracatın ise yüzde 23,1’lik artışla 7 milyar 454 milyon dolara çıktığını söyledi.

Görgün paylaşımında, "Bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür" ifadesine yer verdi.

"Küresel ölçekte derinleşen iş birlikleri kuruyoruz"

Görgün, ihracat yapan firma sayısının arttığını, ürün çeşitliliğinin ise daha fazla yüksek teknolojiye yöneldiğini vurguladı. SSB olarak, küresel düzeyde güçlenen iş birlikleriyle Türk savunma sanayisinin görünürlüğünü artırdıklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte derinleşen uluslararası işbirlikleriyle Türk savunma sanayisini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz. Büyük ölçekli şirketlerimizden KOBİ'lere uzanan bir ekosistemi, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendiriyoruz."

Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 3’lük paya ulaşan sektör temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Görgün, "Gücünü milletten, yönünü gelecekten alan bir savunma sanayi vizyonuyla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.