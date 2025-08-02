Savunma ve havacılıkta rekor ihracat artışı: Temmuzda yüzde 128 yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin 2025 yılı temmuz ayı ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Görgün, yaptığı açıklamada, temmuz ayında sektörün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,4 oranında artarak 989,6 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu dikkat çekici artış, sektör tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarından biri olarak kaydedildi.

Yedi aylık toplam ihracat 4,6 milyar dolara dayandı

Sektör sadece temmuz ayında değil, yılın ilk yedi aylık döneminde de güçlü bir performans sergiledi. Ocak–temmuz döneminde savunma ve havacılık sanayiinin toplam ihracatı, yüzde 38,6’lık artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar, Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Görgün: Sistem ihracatı stratejimiz etkisini gösteriyor

Haluk Görgün, ihracattaki bu başarının ardında sürdürülebilir üretim politikaları, sistem ihracatına dayalı stratejiler ve ürün çeşitliliğinin yattığını vurguladı. Platform bazlı çözümler geliştiren firmaların sayısının arttığını ve ana yüklenicilerden KOBİ’lere uzanan geniş bir sanayi yapısının ihracat ekosistemine katkı sağladığını belirtti.

"Yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayiinde yerlileşme oranının her geçen gün yükseldiğine dikkat çeken Görgün, bu sayede Türkiye’nin küresel rekabette elini güçlendirdiğini ifade etti. Yerli çözümlerle dışa bağımlılığı azaltan sektörün, ihracattaki artışı sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini belirten Görgün, başarıda emeği geçen tüm firmalara ve çalışanlara teşekkür etti.