Savunma ve medikal firmaları ön planda!

24 Haziran 2020

DÜNYA/ANKARA

COVID-19 döneminde KOBİ’lerin esnek çalışma kabiliyeti sayesinde üretimi kesintisiz sürdürdüklerini belirtirken, mayıs sonu itibarıyla üretimin en önemli göstergesi olan elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 10 azaldığını bildirdi.

Başkan Aydın, bu dönemde öne çıkan medikal konusunda faaliyet gösteren şirketleri, OSTİM Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi(KORDEM) çatısı altında bir araya getirdiklerini belirtti. Başta e-ticaret olmak üzere OSTİM firmalarının ürünlerini, imkân ve kabiliyetlerini alternatif ülke ve pazarlara yönlendirme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Aydın, COVID-19 öncesi başlattıkları e-ticaret çalışmalarını bu dönemde Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürdüklerini kaydetti.

Krize karşı refleks geliştirildi

Bu süreçte hiçbir organizasyonu ertelemeden faaliyete devam ettiklerini anlatan Orhan Aydın, öncelikli gündemlerinin sanal ortamda sipariş alıp üretim yapmak olduğunu vurguladı. OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü faaliyetiyle yeni pazarlara ulaşmak için firmaları önce ticaret ataşeleriyle bir araya getirdiklerini belirten Aydın, tüm işletmelerin, çevreye duyarlı ve virüse karşı azami özenli çalışarak üretimi sürdürdüğünü söyledi.

Elektrik tüketiminin sanayi üretimi için önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Aydın, Türkiye’de sanayi üretiminde yüzde 30-40 civarında azalmanın konuşulduğu dönemde, OSTİM’de elektrik kullanımının yüzde 10 azaldığını aktardı.

KOBİ’lerin esnek üretim modelleriyle, krizlere karşı daha çabuk refleks gösterdiklerine değinen Aydın, bu dönemde özellikle ihracata yönelik üretim yapan; savunma sanayi ve medikal firmalarının öne çıktığını bildirdi.

80 firma biraraya geldi

OSTİM ekosisteminin COVID- 19 mücadelesinde güç birliğinin güzel örneğini ortaya koyduğuna değinen Orhan Aydın, OSTİM Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi (KORDEM) ile 80 firma ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bir araya geldiğini anlattı.

Maskeden, solunum cihazına kadar bir çok alandaki firmaların seferberlik halinde Türkiye’nin ve diğer ülkelerin ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Aydın, “Sağlık endüstrisi, ülkemiz için olmazsa olmaz bir sektördür. Bu sektör desteklenmelidir; çok kritik ve savunma gibi stratejik bir alandır” ifadelerini kullandı.