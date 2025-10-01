Google Haberler

Savunmada yetişmiş eleman için ‘Elmas’ dönemi başladı

Savunma sanayine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla başlatılan Elmas Programı’nın çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda milli savunma ve milli güvenliğin altı çizilirken, programın savunmada kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sa­vunma Sanayii Başkanlığı iş bir­liğinde, Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında hayata geçi­rilen ELMAS Programı ülke ge­nelinde 13 okulda uygulamaya başlandı. Konya’da da Adil Kara­ağaç Mesleki ve Teknik Anado­lu Lisesi’nde uygulanacak olan Elmas Programı’nın sektörel ça­lıştayı Konya Sanayi Odası’nda sektör temsilcilerinin yoğun ka­tılımıyla gerçekleştirildi. Çalış­tayda, savunma sanayi sektör temsilcileri, okuldan ve öğrenci­lerden taleplerini dile getirirken, müfredatın sektörün taleplerine göre güncellenmesi için istişare­ler gerçekleştirildi.

Konya’nın hedefi, yüksek teknoloji üretmek

Çalıştayın açılışında konu­şan Konya Sanayi Odası Baş­kanı Mustafa Büyükeğen, Kon­ya’nın sanayileşme yolculuğu­nu kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, Türkiye’nin üre­tim envanterini sırtlayan şehir­lerin başında geldiklerini ifade etti. Konya sanayisinin düşük teknoloji üretiminden önem­li oranda çıktığını kaydeden Bü­yükeğen, “Düşük teknolojinin toplam üretimimiz içindeki pa­yı yüzde 19’a kadar geriledi. Orta yüksek teknolojinin ise toplam üretimimiz içindeki payı 48’le­re ulaştı. Hedefimiz, üretimimiz içinde orta-yüksek teknolojinin ve yüksek teknolojinin payını ar­tırmak. Bu noktada savunma sa­nayimiz, şehrimizin en kritik ve stratejik sektörlerinden biri ola­rak öne çıkıyor. Kilogram başına ihracat değeri 31 dolar olan Kon­ya savunma ve havacılık sanayi­miz, yüksek katma değerli üre­timin yanı sıra şehrimizin yük­sek teknolojiye geçiş sürecinin de en güçlü destekçisi konumun­da. Savunma ve Havacılık Sana­yinde, Ankara, İstanbul ve Eski­şehir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük ihracatçısıyız” şeklinde konuştu.

ELMAS Programı, savunma sanayi için kritik rol oynayacak

Adil Karaağaç Mesleki ve Tek­nik Anadolu Lisesi ile birlikte Türkiye genelindeki 13 mesle­ki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak olan ELMAS Progra­mının, savunma sanayinin ihti­yaç duyduğu yet­kinlikte gençlerin yetiştirilmesin­de kritik rol oyna­yacağını belirten Büyükeğen, şöyle devam etti: “Hem ülkemizin mil­li savunma ve milli güvenlik ka­biliyetleri çok daha ileriye taşın­mış olacak, hem de Konya’mızın orta-yüksek ve yüksek teknoloji­ye odaklanan üretim hedeflerine çok önemli katkılar sağlanacak. Bu programla birlikte yetişecek gençler; inşallah ülkemizin sa­vunma hattını sadece sınırda de­ğil, üretim hattında da kuracak.”

Konya Valisi İbrahim Akın da, ELMAS Programı’na Konya’dan da bir okulun seçilmesinin Kon­ya’nın sektördeki potansiyeli­nin ulaştığı seviyeyi gösterdi­ğine dikkat çekti. Savunma sanayin­de yetişecek insan kaynağının önemi­ne vurgu yapan Vali Akın, “Millî Yetkin­lik Hamlesi Projesi kapsamında uygu­lanan ELMAS Prog­ramı ile öğrencileri­mizi, yapay zekâdan insansız ha­va araçlarına, siber güvenlikten ileri malzeme teknolojilerine ka­dar geniş bir alanda değişen dün­ya düzenine meyyal kılan bir eği­tim anlayışıyla buluşturuyoruz. Gençlerimizi çağın ihtiyaçları­na cevap verecek teknik beceri­lerle donatmayı bir tercih değil bilakis bir zaruret olarak telak­ki ediyoruz. Zira geleceğe güven­le bakabilmemiz, savunma sana­yiimizin güçlenmesi kadar, bu alanda yetişen insan kaynağının kalitesiyle de doğrudan ilişkili” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da, Türk sa­vunma sanayinin 7.1 miyar do­ları aşkın ihracat yaptığını, son 3 yıldır her yıl yüzde 30’luk büyü­me kat edildiğini söyledi. Sektör­de bin 400’e yakın projenin ak­tif bir şekilde devam ettiğini, sa­vunma sanayi firmalarının proje üretmenin ötesinde, seri üreti­me başladığını aktaran Karataş, seri üretimle birlikte çalışan in­san kaynağının da yetkinliğinin değişeceğine dikkat çekti. Ka­rataş, “Şu anda sadece savunma sanayine iş yapan 3 bin 500 fir­ma var. Yıllık 3 milyar dolar Ar- Ge’ye ayrılan sektör bütçesi var. 185 ülkede, savunma sanayi­nin 230 çeşit ürünü kullanılıyor. Tablo çok güzel ama gidilecek daha çok yol var. Artık bizim tüm ürünlerimiz seri üretime giriyor. Firmaların tasarım ve projeden daha çok üretim yapan firmala­ra dönüşmesi gerekecek. Sek­tördeki, 93 bin kişinin yüzde 45’i teknisyen ve operatör. Seri üre­time geçilmesiyle birlikte, 3 yıl içerisinde bu oran yüzde 60’lara kadar çıkacak. Daha da önemli­si teknoloji geliştikçe teknisyen­lerden beklediğimiz özelliklerde değişecek. Burada bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardı. Mil­li Yetkinlik Hamlesiyle yetkin­likleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabi olmazsa olmazımız teknik eğitim” ifade­lerini kullandı.

