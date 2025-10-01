Savunmada yetişmiş eleman için ‘Elmas’ dönemi başladı

KONYA - DÜNYA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sa­vunma Sanayii Başkanlığı iş bir­liğinde, Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında hayata geçi­rilen ELMAS Programı ülke ge­nelinde 13 okulda uygulamaya başlandı. Konya’da da Adil Kara­ağaç Mesleki ve Teknik Anado­lu Lisesi’nde uygulanacak olan Elmas Programı’nın sektörel ça­lıştayı Konya Sanayi Odası’nda sektör temsilcilerinin yoğun ka­tılımıyla gerçekleştirildi. Çalış­tayda, savunma sanayi sektör temsilcileri, okuldan ve öğrenci­lerden taleplerini dile getirirken, müfredatın sektörün taleplerine göre güncellenmesi için istişare­ler gerçekleştirildi.

Konya’nın hedefi, yüksek teknoloji üretmek

Çalıştayın açılışında konu­şan Konya Sanayi Odası Baş­kanı Mustafa Büyükeğen, Kon­ya’nın sanayileşme yolculuğu­nu kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, Türkiye’nin üre­tim envanterini sırtlayan şehir­lerin başında geldiklerini ifade etti. Konya sanayisinin düşük teknoloji üretiminden önem­li oranda çıktığını kaydeden Bü­yükeğen, “Düşük teknolojinin toplam üretimimiz içindeki pa­yı yüzde 19’a kadar geriledi. Orta yüksek teknolojinin ise toplam üretimimiz içindeki payı 48’le­re ulaştı. Hedefimiz, üretimimiz içinde orta-yüksek teknolojinin ve yüksek teknolojinin payını ar­tırmak. Bu noktada savunma sa­nayimiz, şehrimizin en kritik ve stratejik sektörlerinden biri ola­rak öne çıkıyor. Kilogram başına ihracat değeri 31 dolar olan Kon­ya savunma ve havacılık sanayi­miz, yüksek katma değerli üre­timin yanı sıra şehrimizin yük­sek teknolojiye geçiş sürecinin de en güçlü destekçisi konumun­da. Savunma ve Havacılık Sana­yinde, Ankara, İstanbul ve Eski­şehir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük ihracatçısıyız” şeklinde konuştu.

ELMAS Programı, savunma sanayi için kritik rol oynayacak

Adil Karaağaç Mesleki ve Tek­nik Anadolu Lisesi ile birlikte Türkiye genelindeki 13 mesle­ki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak olan ELMAS Progra­mının, savunma sanayinin ihti­yaç duyduğu yet­kinlikte gençlerin yetiştirilmesin­de kritik rol oyna­yacağını belirten Büyükeğen, şöyle devam etti: “Hem ülkemizin mil­li savunma ve milli güvenlik ka­biliyetleri çok daha ileriye taşın­mış olacak, hem de Konya’mızın orta-yüksek ve yüksek teknoloji­ye odaklanan üretim hedeflerine çok önemli katkılar sağlanacak. Bu programla birlikte yetişecek gençler; inşallah ülkemizin sa­vunma hattını sadece sınırda de­ğil, üretim hattında da kuracak.”

Konya Valisi İbrahim Akın da, ELMAS Programı’na Konya’dan da bir okulun seçilmesinin Kon­ya’nın sektördeki potansiyeli­nin ulaştığı seviyeyi gösterdi­ğine dikkat çekti. Savunma sanayin­de yetişecek insan kaynağının önemi­ne vurgu yapan Vali Akın, “Millî Yetkin­lik Hamlesi Projesi kapsamında uygu­lanan ELMAS Prog­ramı ile öğrencileri­mizi, yapay zekâdan insansız ha­va araçlarına, siber güvenlikten ileri malzeme teknolojilerine ka­dar geniş bir alanda değişen dün­ya düzenine meyyal kılan bir eği­tim anlayışıyla buluşturuyoruz. Gençlerimizi çağın ihtiyaçları­na cevap verecek teknik beceri­lerle donatmayı bir tercih değil bilakis bir zaruret olarak telak­ki ediyoruz. Zira geleceğe güven­le bakabilmemiz, savunma sana­yiimizin güçlenmesi kadar, bu alanda yetişen insan kaynağının kalitesiyle de doğrudan ilişkili” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da, Türk sa­vunma sanayinin 7.1 miyar do­ları aşkın ihracat yaptığını, son 3 yıldır her yıl yüzde 30’luk büyü­me kat edildiğini söyledi. Sektör­de bin 400’e yakın projenin ak­tif bir şekilde devam ettiğini, sa­vunma sanayi firmalarının proje üretmenin ötesinde, seri üreti­me başladığını aktaran Karataş, seri üretimle birlikte çalışan in­san kaynağının da yetkinliğinin değişeceğine dikkat çekti. Ka­rataş, “Şu anda sadece savunma sanayine iş yapan 3 bin 500 fir­ma var. Yıllık 3 milyar dolar Ar- Ge’ye ayrılan sektör bütçesi var. 185 ülkede, savunma sanayi­nin 230 çeşit ürünü kullanılıyor. Tablo çok güzel ama gidilecek daha çok yol var. Artık bizim tüm ürünlerimiz seri üretime giriyor. Firmaların tasarım ve projeden daha çok üretim yapan firmala­ra dönüşmesi gerekecek. Sek­tördeki, 93 bin kişinin yüzde 45’i teknisyen ve operatör. Seri üre­time geçilmesiyle birlikte, 3 yıl içerisinde bu oran yüzde 60’lara kadar çıkacak. Daha da önemli­si teknoloji geliştikçe teknisyen­lerden beklediğimiz özelliklerde değişecek. Burada bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardı. Mil­li Yetkinlik Hamlesiyle yetkin­likleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabi olmazsa olmazımız teknik eğitim” ifade­lerini kullandı.